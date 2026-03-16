1000·1500m 석권…올림픽 이어 맹활약





한국 쇼트트랙의 차세대 에이스 김길리와 임종언이 국제빙상경기연맹(ISU) 2026 세계선수권 대회에서 1000m와 1500m를 석권하며 나란히 2관왕에 올랐다.

'람보르길리' 김길리는 16일(한국시간) 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 여자 1500m에서 2분31초003의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 김길리는 올림픽에 이어 세계선수권에서도 1500m 금메달을 따내며 이 종목 세계 최강자임을 재확인했다.

김길리(가운데)가 16일(한국시간) 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 여자 1500m 시상식에서 잔드라 벨제부르(네덜란드·왼쪽), 코린 스토다드(캐나다)와 기념사진을 찍고 있다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김길리는 전날 1000m에 이어 1500m에서도 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 3관왕에 오른 네덜란드의 잔드라 벨제부르(2분31초298)를 밀어내고 금메달을 차지했다. 전날 1000m에서 마지막 날내밀기로 0.009초 차 극적인 역전 우승을 거뒀다면 이날 1500m에서는 여유있게 벨제부르를 따돌렸다.

7명이 경쟁한 결승에서 김길리는 중반까지 6~7위에 머물며 후반을 노렸다. 김길리는 네 바퀴를 남기고 폭발적인 스퍼트로 선두로 치고나왔고, 이후 2위 그룹과 큰 차이를 벌리며 여유있게 결승선을 가장 먼저 통과했다.

임종언도 전날 1500m에 이어 1000m에서 금메달을 따냈다. 임종언은 1분25초805의 기록으로 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 이 종목 금메달 주인공인 네덜란드의 옌스 반트바우트(1분26초315)를 제치고 금메달을 차지했다.

임종언도 전날 1500m에서는 마지막 바퀴에서 극적인 역전으로 금메달을 차지했으나 이날 경기에서는 세 바퀴를 남기고 일찌감치 선두로 치고나왔다. 이후 임종언은 2위 그룹과 격차를 벌렸고 김길리와 마찬가지로 여유있게 우승을 확정짓는듯 보였다. 하지만 캐나다의 윌리엄 단지누가 반 바퀴를 남기고 맹렬하게 추격했고 임종언과 거의 동시에 결승선을 통과했다. 사진 판독 결과 단지누가 임종언보다 먼저 결승선을 통과하는 장면이 포착됐고 임종언도 단지누에게 축하한다는 인사를 건넸다. 하지만 심판진은 마지막 결승선을 통과하며 팔로 임종언을 방해했다는 이유로 단지누를 실격 처리했다. 최종 금메달의 주인공은 임종언이었다.

임종언(가운데)이 16일(한국시간) 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 남자 1000m 시상식에서 옌스 반트바우트(네덜란드·왼쪽), 네일 트레이시(영국)이 16일(한국시간) 캐나다 몬트리올의 모리스 리처드 아레나에서 열린 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 남자 1000m 시상식에서 옌스 반트바우트(네덜란드.왼쪽), 니얼 트레이시(영국)와 기념사진을 찍고 있다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

쇼트트랙 남녀 대표팀 막내 김길리와 임종언은 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에 이어 세계선수권에서도 맹활약하며 대표팀의 새로운 에이스로서 입지를 다졌다. 김길리는 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 1500m와 3000m 계주에서 금메달, 1000m에서 동메달을 따냈다. 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 대한민국 선수단 유일한 2관왕이었던 김길리는 한국 선수단 최우수선수(MVP)에 선정됐다. 임종언은 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 5000m 계주에서 은메달, 1000m에서 동메달을 땄다.

AD

김길리와 임종언의 활약 속에서 한국은 이번 세계선수권 대회에서 금메달만 4개를 수확하며 지난 3년간의 부진을 만회했다. 한국은 2022년 대회에서 금메달 5개를 따냈으나 2023년 대회에서는 금메달 2개, 2024년과 2025년 대회에서 금메달 1개에 그쳤다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>