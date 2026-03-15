포켓몬 포코피아 글로벌 흥행 돌풍

출시 4일 만에 전세계 판매 220만장

자유롭게 나만의 마을 꾸미기에 호응

닌텐도가 최근 출시한 게임' 포켓몬 포코피아'가 전 세계 게임 팬들의 호응을 얻으며 흥행 돌풍을 이어가고 있다.

포켓몬 포코피아. 포켓몬 공식 유튜브. AD 원본보기 아이콘

15일 포켓몬 컴퍼니에 따르면 게임 프리크, 코에이 테크모 게임스와 공동으로 기획·개발한 닌텐도 스위치2 전용 '포켓몬 포코피아'는 정식 출시 4일 만인 지난 13일 글로벌 판매량 220만장을 돌파했다. '포켓몬 포코피아'는 지난 5일 닌텐도 스위치2 전용 소프트웨어로 글로벌 출시됐다.

'포켓몬 포코피아'는 포켓몬 시리즈 최초의 슬로 라이프 샌드박스(정해진 목표나 경로 없이 게임 세계를 자유롭게 탐험할 수 있도록 설계한 장르) 게임이다. 플레이어는 인간의 모습으로 변신한 메타몽이 되어 다른 포켓몬들과 함께 황폐해진 마을을 꾸미며 살아가는 생활을 경험하게 된다.

포켓몬 포코피아. 포켓몬 공식 유튜브. 원본보기 아이콘

또 포켓몬들의 기술을 배우고 나무와 돌 등 다양한 재료로 아이템을 제작하거나 나무 열매를 모아 포켓몬들과 나누는 등 다양한 활동을 즐길 수 있다. 특히 게임 내 시간은 현실 세계와 연동돼 날씨 변화 등 환경에 따라 등장하는 포켓몬들의 개성을 느낄 수 있다. 이 밖에 헤어스타일과 의상을 변경하거나 다른 플레이어의 마을을 방문하고 포켓몬들과 기념사진을 촬영하는 등 다양한 콘텐츠를 통해 여유로운 일상을 즐길 수 있다.

포켓몬 포코피아. 포켓몬 공식 유튜브. 원본보기 아이콘

닌텐도가 최근 출시한 게임 '포켓몬 포코피아'. 닌텐도코리아 원본보기 아이콘

이 게임의 흥행 비결은 포켓몬들과 재배, 제작, 건축 등 점차 확장되는 활동을 통해 자유롭게 자신만의 마을을 만들 수 있다는 점이다. 기존 포켓몬 팬들은 물론 신규 플레이어들에게도 큰 호응을 얻었다는 평가다. 게임 이용자들은 닌텐도의 또 다른 힐링 게임 '모여봐요 동물의 숲'의 이름을 차용해 포켓몬 포코피아를 '포동숲'이라고 부르며 열광한다.

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포코피아의 인기는 스위치2 판매량까지 끌어올려 온·오프라인에서는 스위치2 품절 대란까지 벌어지고 있다. 닌텐도 주가는 포코피아 출시를 기점으로 지난 13일까지 20% 넘게 올랐다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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