재경부, 전문가 의견 부처 전달…이번 주 부처 협의

인천공항·한국공항공사 통합 거론…5대 발전공기업 개편 가능성

정부가 공공기관 통폐합을 포함한 공공기관 개혁 논의를 본격화한다.

인천국제공항 전경. 인천국제공항공사 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 관계 당국에 따르면 재정경제부는 최근 공공기관 통폐합과 관련한 전문가 의견을 각 공공기관 소관 부처에 전달했다. 각 부처는 이를 검토한 뒤 이번 주 재경부와 협의를 진행할 예정이다.

부처 협의를 거쳐 마련된 초안은 대통령실에 보고될 것으로 알려졌다. 전문가 의견에는 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단을 통합하는 방안이 포함된 것으로 전해졌다.

수익성이 높은 인천국제공항공사를 중심으로 한국공항공사가 관리하는 지방공항 운영과 가덕도신공항 건설·운영을 함께 맡기는 방안이 검토되는 것으로 풀이된다.

이와 함께 한국남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전 등 5개 발전 공기업 통합 가능성도 거론된다.

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이재명 대통령은 지난해 12월 기후에너지환경부 업무보고에서 한전 발전 자회사 구조를 두고 "왜 이렇게 나눴는지 궁금하다"며 "사장만 다섯 명 생긴 셈"이라고 언급한 바 있다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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