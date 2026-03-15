韓 과학연구 역량 또 밀려…中 대학이 최상위권

네이처 인덱스…서울대 59위·KAIST 84위

중국과학원 1위 자리 고수

하버드 제외 톱10 모두 중국

전 세계 과학 연구기관들의 글로벌 역량을 평가하는 지표인 '네이처 인덱스'에서 한국 대학 순위가 반년 전 조사보다 하락했다.

15일 국제 학술지 '네이처'를 발간하는 스프링거 네이처는 연구기관 글로벌 순위에서 서울대를 59위, 한국과학기술원(KAIST)을 84위로 평가했다. 지난해 6월 발표된 순위에서 이들 대학은 각각 52위, 82위였는데 뒤로 밀린 것이다. 연세대와 성균관대도 지난해 보다 낮아진 144위와 159위에 그쳤다. 반면 포항공대는 166위로 지난해보다 15계단 상승했다.

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네이처 인덱스는 스프링거 네이처가 자연과학 저널 등 우수 학술지에 게재되는 논문 수와 영향력 등을 바탕으로 국가별, 기관별 순위를 매긴다. 이는 과학 연구 수준을 평가하는 글로벌 지표로 통한다. 이번 순위는 2024년 12월 1일~2025년 11월 30일 과학 분야별 학술지 145종에 실린 논문을 분석한 결과다.

이번 집계에서는 중국 대학의 약진이 두드러졌다. 지난해 6월 평가에서 1위에 올랐던 중국과학원(CAS)은 이번에도 1위를 차지했다. 2위 하버드대학교를 제외하고는 나머지 10위권에 모두 중국 대학이 이름을 올렸다. 지난번 발표에서 9위였던 독일 막스 플랑크는 이번에 11위로 10위권 밖으로 밀려났다.

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국가별 순위에는 변동이 없었다. 중국이 1위, 미국이 2위고, 3~6위는 독일, 영국, 일본, 프랑스 순이다. 한국은 7위다. 세부 분야별로 보면 한국은 물상과학(physical sciences)에서 4위, 화학에서 7위를 기록했다. 지구환경과학과 생명과학 분야에서는 12위였다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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