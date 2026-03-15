해수부, FAO와 개도국 공무원 국제 수산 훈련 실시

부산서 2주간 PSMA 이행 교육

아태 지역 공무원 20명 참여

불법어업 대응 역량 강화

해양수산부가 유엔 식량농업기구(FAO)와 함께 개발도상국 공무원을 대상으로 국제 수산 역량 개발 훈련을 실시한다. 불법·비보고·비규제(IUU) 어업 대응을 위한 국제 규범 이행 역량을 강화하고 국제 수산 관리 협력을 확대하기 위한 취지다.

해양부는 FAO와 공동으로 16일부터 27일까지 부산에서 '항만국조치협정(PSMA)' 이행 역량 강화를 위한 국제 훈련 프로그램을 진행한다고 15일 밝혔다. 이번 프로그램은 항만국조치협정에 근거한 공식 국제 역량 개발 사업으로, 아시아·태평양 지역 개발도상국 공무원 20명이 참가한다.

참가자들은 항만검사 절차와 수산 모니터링·통제·감시(MCS) 체계 운영, 수산법 집행 등 불법 어업 대응을 위한 국제 기준과 운영 절차를 교육받을 예정이다. 우리나라 공무원과 관계자들도 훈련에 참여해 국제 기준을 공유하고 관련 제도 운영 경험을 점검한다.

항만국조치협정은 불법·비보고·비규제 어업이 의심되는 선박의 항만 입항이나 이용을 제한·거부해 불법 어획물이 시장에 유입되는 것을 차단하기 위한 국제 협정으로 2016년 발효됐으며 현재 약 85개국이 가입해 있다.

이번 훈련이 열리는 부산은 1969년 FAO가 국제 원조의 일환으로 수산훈련기관을 건립해 수산 전문 인력을 양성했던 지역이다. 해수부는 이번 프로그램이 과거 국제사회의 지원을 받던 한국이 이제는 개발도상국의 역량 강화를 지원하는 공여국으로 역할을 확대하고 있음을 보여주는 사례라고 설명했다.

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송종준 해수부 국제협력정책관은 "한국과 FAO가 공동으로 추진하는 이번 국제 훈련 프로그램은 개발도상국의 수산 규범 이행 역량을 강화하는 동시에 한국이 국제 수산 관리 기준 논의를 주도하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 국제기구와 협력을 강화해 부산을 국제 해양수산 역량 개발의 중심지로 키워 나가겠다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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