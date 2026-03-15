월 10만개 이상 '기가팹'보다 큰 규모일 듯

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 초대형 반도체 생산 공장 건설 계획을 7일 안에 시작한다고 밝혔다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) 머스크는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "테라팹(Terafab) 프로젝트가 7일 이내에 시작된다"고 밝혔다. 웨이퍼 생산 능력에 따라 메가팹·기가팹 등으로 구분한다. 머스크가 언급한 '테라팹'은 월 10만개 이상의 웨이퍼 생산 능력을 갖춘 '기가팹'보다 훨씬 큰 규모가 큰 생산공장을 뜻하는 것이란 해석이 나온다. 다만 머스크는 해당 프로젝트의 구체적인 내용이나 현황 등은 밝히지 않았다.

현재 테슬라는 삼성전자와 대만 TSMC, 마이크론 등 주요 반도체 기업들과 협력해 칩을 생산하고 있다. 그러나 머스크는 이런 공급망만으로는 향후 필요한 물량을 충족하기 어려울 것이라는 예측을 했다. 그는 지난해 11월 "삼성전자, TSMC, 마이크론 등 파트너사의 반도체 생산량을 최상의 시나리오로 가정한다고 하더라도 완전자율주행(FSD)과 옵티머스(자사 휴머노이드 로봇)에 필요한 수요를 맞추기에는 여전히 부족하다"고 언급했다.

머스크는 그동안 원재료 대비 완제품 가격 비율을 뜻하는 '바보 지수'가 10이 넘으면 부품을 자체 생산하는 원칙을 유지해왔다. 반도체 자체 제조 역시 이러한 기준이 적용됐다는 해석이 나온다.

지난 1월 테슬라 실적 발표 콘퍼런스콜에서도 "향후 3~4년 내 발생할 가능성이 높은 (반도체 공급) 제약 요인을 제거하기 위해 테슬라 테라팹을 건설해야 한다"며 "매우 큰 규모의 시스템(logic), 메모리, 패키징을 모두 포함하는 생산 시설"이라고 설명했다. 그러면서 "테라팹을 추진하지 않는다면 우리는 칩 공급업체의 생산량에 제약받게 될 것"이라며 "메모리 반도체가 AI 시스템 반도체보다 더 큰 제약 요인일지도 모른다고 생각한다"고 말했다.

머스크는 미국 내 건설되는 테라팹이 향후 반도체 공급망을 둘러싼 지정학적 위험에 대한 전략적 조처라고도 덧붙였지만 구체적으로 어떤 지정학적 위험을 염두에 두고 있는지는 이야기하지 않았다. 또 미국 반도체 기업 인텔과 공장 건설을 협력할 가능성 역시 확인되지 않고 있다.

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실현 가능성에 의문을 품는 시각도 있다. 머스크가 테라팹 구상을 언급한 지난해 11월 젠슨 황 엔비디아 CEO는 "TSMC가 업(業)으로 삼고 있는 엔지니어링과 과학, 예술적 숙련도의 경지에 도달하는 것은 엄청나게 어려운 일"이라고 말하기도 했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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