미군이 이란의 핵심 석유 수출 기지 하르그섬의 군사시설 90여 곳을 정밀 타격했다고 미 중부사령부가 14일(현지시간) 밝혔다.

하르그섬 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "어젯밤 미군은 이란 하르그섬에 대한 대규모 정밀 타격을 수행했다"고 밝혔다. 그러면서 "이 공격으로 (하르그섬의) 해군 기뢰 저장시설들, 미사일 벙커들, 그리고 여러 다른 군사 시설들을 파괴했다"며 "미군은 하르그섬에 있는 90개 이상의 이란 군사 목표물을 성공적으로 타격했다"고 설명했다.

다만 중부사령부는 "하르그섬의 석유 인프라는 보존했다"고 밝혔다. 트럼프 대통령도 "품위를 이유로 나는 이 섬의 석유 인프라는 파괴하지 않기로 했다"고 언급했다. 호르무즈 해협 통항 재개를 압박하면서도 국제유가 불안을 더 자극하지 않으려는 의도로 읽힌다.

하르그섬은 페르시아만 북부의 22㎢ 크기의 산호초섬으로, 연간 9억5000만 배럴을 처리해 이란의 원유 수출량 약 90%를 책임지는 유류 수출 터미널이다. 이란 측은 공습 이후에도 원유 수출 터미널이 정상 가동 중이라고 주장했다.

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AP통신과 뉴욕타임스(NYT)는 약 2500명의 미 해병이 승선한 최대 3척의 군함이 인도·태평양 지역에서 중동으로 이동 중이며, 미 비영리단체 해군연구소의 USNI뉴스는 트리폴리함과 제31해병원정대 일부가 대상이라고 보도했다. 워싱턴포스트(WP)는 일본 오키나와에서 출발한 해병원정대에 상륙정, 헬기, F-35 전투기, 그리고 약 800명의 보병 대대가 포함됐다고 전했다. 다만 미 관리들은 하르그섬에 대한 지상 작전 여부에 대해 언급을 거부했다고 WP는 보도했다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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