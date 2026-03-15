전국 평균 휘발윳값 1842원·경윳값 1844원

석유 최고가격제 시행 사흘째인 15일 전국 주유소 기름값이 하락세를 이어갔지만 감소 폭은 크게 줄었다.

서울 내 최저가 주유소에 몰린 차량들. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 평균 휘발유 가격은 리터(ℓ)당 1842.1원으로 전날보다 3.2원 내렸고, 경유는 1843.6원으로 4.4원 하락했다.

한때 20원 이상 벌어졌던 경유와 휘발유의 가격 격차는 크게 줄어 비슷해졌다. 석유 최고가격제 공급가격 최고액에서 경유 가격이 휘발유보다 낮게 책정되면서 경유 가격 하락 속도가 더 빨랐기 때문으로 풀이된다.

전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소도 하락세를 이어갔다. 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1865.2원으로 전날보다 2.9원 내렸다. 서울 평균 경유 가격은 16.2원 하락한 1854.6원으로 집계됐다.

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국내 주요소 기름값은 미·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 뒤 하락세를 이어가고 있다. 다만 이번 주 국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 중동 산유국 감산 소식으로 상승했고, 수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 34.6달러 오른 배럴당 123.5달러를 기록했다. 국제에너지기구(IEA)의 전략 비축유 방출 합의 등으로 상승 폭은 제한됐다. 국제유가 변동은 통상 2∼3주 시차를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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