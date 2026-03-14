업계 "사재기만 아니면 재고 충분" 진화

중동 전쟁의 여파로 국제 유가가 치솟은 가운데 일본 열도 전역에 '화장지 사재기' 현상이 벌어지고 있다.

13일 아사히신문은 현지 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 "제2의 오일쇼크가 오기 전에 화장지를 쟁여둬야 한다", "대량 구매할지 고민 중"이라는 내용의 글들이 확산하고 있다고 전하며 관련 업계가 "전혀 근거 없는 낭설"이라며 진화에 나섰다고 보도했다.

업계에 따르면 일본 내 화장지 원료의 약 60%는 자국에서 회수한 재생종이다. 나머지는 북미나 남미·동남아시아에서 수입하는 펄프로 충당한다. 업계 측은 실제로 제조 과정에서 일부 석유계 화학 첨가제를 사용하긴 하나 이란발 중동 위기가 공급망에 미치는 영향은 극히 적다고 설명했다.

일본 가정용 화장지 제조업체 41곳이 가입한 일본가정지공업회도 소비자들에게 과도한 구매를 자제해 달라고 요청했다. 협회 관계자는 "현재 생산과 출하 모두 정상이며 재고도 충분하다"며 "불필요한 사재기만 없다면 시장에서 화장지가 사라질 일은 절대 없다"라고 만류했다.

일본의 '화장지 사재기' 현상은 과거 사례가 영향을 미친 것이란 해석이 나온다. 1973년 제1차 석유 파동 당시 가격 폭등을 우려한 시민들이 화장지를 사기 위해 상점 앞에 끝도 없이 줄을 섰던 기억이 세대를 넘어 소비자 심리에 각인됐다는 설명이다. '두루마리 화장지 소동'이라고도 부르는 이 사태는 나카소네 야스히로 당시 통상산업대신(현 경제산업대신)이 종이 제품을 절약해 달라고 발표하면서 시작됐다. 이후 "종이가 없어진다"는 소문이 돌기 시작했고 모두가 화장지를 사서 쌓아두기 시작하며 화장지 품귀 현상이 생겼다.

또 2011년 동일본 대지진이나 2020년 코로나19 확산기 때도 화장지 품귀 현상이 발생했는데, 이 또한 물량 부족이라기보다는 과도한 사재기 등으로 일시적인 물류 차질이 발생했다는 분석이 지배적이다. 이때에도 일본 정부가 자국민의 걱정을 잠재우기 위해 창고에 잔뜩 쌓여 있는 화장지 재고를 공개하기도 했다.

AD

현지 온라인 커뮤니티 등에서는 "여전히 오일쇼크와 화장지를 연결 짓는 사고가 바뀌지 않았다"라는 비판이 나왔지만, "사회 상황이 불안할 때 대비하는 것은 자연스러운 행동"이라는 반박도 있었다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>