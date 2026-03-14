美-이란 갈등 속 관내 중소기업 보호막 구축… 금융·물류 '투트랙' 지원

경남 양산시(시장 나동연)가 미국-이란 간 갈등 고조로 경영 위기에 처한 관내 중소기업을 위해 긴급 지원에 나섰다.

양산시는 최근 호르무즈 해협 봉쇄로 중동지역 수출 경로가 막히고 대금 회수가 지연됨에 따라, '중동 정세 악화에 따른 수출 피해기업 특별지원'을 시행한다고 전했다.

이번 특별지원은 2025년부터 2026년까지 중동 지역 수출 실적이 있는 관내 중소기업을 대상으로 하며, 먼저 시는 기업의 자금난 해소를 위해 '특별경영안정자금'을 도입한다. '특별경영안정자금'은 경영안정자금 최대한도를 기존 4억원에서 1억원을 추가해 5억원으로 상향함과 동시에 기존 2.0% 지원하던 이자율을 1.0% 상향해 3.0% 이자율을 지원하는 것이 주요 내용이다.

또 자금 회전에 어려움을 겪는 피해 기업 중 기존 중소기업 육성자금 대출 건에 대한 '원금 상환유예' 제도를 도입한다. 2026년 원금 상환이 도래하는 기업은 원금상환 기일을 1년간 유예할 수 있다. 이는 매출 감소와 자금 압박을 받는 기업들이 당장의 상환 부담에서 벗어나 현금 흐름을 확보하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

동시에 수출 현장의 위기 대응력을 높이기 위해 수출보험료와 해외물류비 지원도 강화한다. 시는 '수출보험료 지원사업'에서 중동 피해기업을 우선 선정해 보험료를 지원함으로써 대금 미회수 등 돌발 사고에 대한 안전망을 확보할 계획이다.

이와 함께 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 선박 우회 항로 이용과 운송 기간 장기화로 급등한 해상 운임·보관료 부담을 덜어주기 위해 '해외물류비'를 신속히 지원한다. 이를 통해 예기치 못한 비용 폭등으로 인한 경영 악화를 막고, 관내 기업들이 안정적인 수출 환경을 유지할 수 있도록 적극 뒷받침할 방침이다.

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양산시 관계자는 "이번 특별 지원과 상환유예 조치가 우리 기업들의 경영 정상화를 돕는 실질적인 마중물이 되길 바란다"라며 "현장의 목소리를 즉각 반영하기 위해 유관기관과 연계한 '기업애로 상담 데스크'를 가동하고, 접수된 애로사항을 맞춤형 사업으로 신속히 연결하는 등 기업의 위기 극복을 끝까지 함께하겠다"는 의지를 전했다.

이번 특별지원에 관한 구체적인 지원 조건과 신청 방법은 양산시 누리집을 통해 공개할 예정이며, 기업 애로 상담과 기타 문의 사항은 양산시청 기업지원과를 통해 자세히 안내받을 수 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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