오피셜 트럼프($트럼프) 측 발표

앞선 일정 있어 참석 여부 불투명

도널드 트럼프 미국 대통령이 자기 이름을 딴 가상화폐 '트럼프 밈 코인'($트럼프) 투자자와 행사를 갖기로 했다.

트럼프 밈코인 발행처가 엑스(X·옛 트위터)에 트럼프 대통령이 상위 투자자와 오찬을 가질 예정이라고 밝혔다. 엑스(X·옛 트위터) 캡처 AD 원본보기 아이콘

13일(현지시간) 트럼프 밈 코인 발행처는 엑스(X·옛 트위터)에 이달 12일~다음 달 10일 '$트럼프' 코인을 가장 많이 보유한 297명에게 트럼프 대통령의 자택인 플로리다주 팜비치 마러라고에서 그와 오찬을 할 기회가 주어진다고 전했다. 또 상위 29명의 투자자에게는 트럼프 대통령과 함께하는 VIP 리셉션에 참석할 수 있다고도 밝혔다.

행사 일자는 다음 달 25일이다. 밈 코인 측은 "이날 트럼프 대통령이 콘퍼런스 기조연설자로 나서며 오찬에도 참석할 계획"이라고 이야기했다.

하지만 미국 정치 전문매체 폴리티코는 백악관 익명 관계자를 인용해 "트럼프 대통령의 일정에 해당 오찬 행사가 확정돼있지 않다"고 보도했다. 4월25일은 트럼프 대통령의 취임 후 첫 백악관 출입기자단 만찬이 예정된 날이기 때문이다. 폴리티코는 트럼프 대통령의 일정을 언급하며 "밈 코인 오찬 참석이 불확실하다"고 덧붙였다.

또 최근 어지러운 국제 정세 속에서 트럼프 대통령이 가상화폐 행사까지 소화할 수 있을지 미지수라고 꼬집는 의견도 있었다.

'트럼프 밈 코인'은 트럼프 대통령이 취임식 직전에 출시한 가상화폐다. 화제성에 따라 가격이 크게 움직이는 경향을 보인다. 특히 대통령이 참석하는 행사와 연계되면 가격이 급등하는 모습을 보여왔다. 미 월스트리트저널(WSJ)은 밈 코인 측이 오찬 행사 발표 직후 가격이 최대 10% 급등했다가 다시 전날 수준으로 되돌아갔다고 보도했다.

한편 트럼프 대통령이 밈 코인 관련 행사에 참여하기로 한 것은 이번이 처음은 아니다. 지난해 5월에도 트럼프 대통령이 밈 코인 투자자 220명을 버지니아주 트럼프 내셔널 골프클럽에 초청하는 비공개 행사를 벌였다. 상위투자자 25명에게 백악관 VIP 투어를 진행해 논란이 됐다. 제프 머클리 당시 민주당 상원의원은 "미국 부패의 에베레스트"라고 비판했다.

AD

또 당시 트럼프 밈 코인 실시간 상위 보유자 현황을 공개하는 등 적극적으로 밈 코인 매수를 부추겼다. 이번 행사에도 비슷한 현황판을 홈페이지에 올릴 것으로 보인다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>