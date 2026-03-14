트럼프, 이란 하르그섬 '군사시설' 초토화… "석유 인프라는 일단 제외"

중동 역사상 최대 규모 폭격… 호르무즈 봉쇄 해제 압박

자유 항행 방해 시 석유 시설 파괴 결정 재고할 것" 경고

도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 미군이 이란의 핵심 원유 수출 거점인 하르그섬을 공습해 섬 내 모든 군사 목표물을 파괴했다고 공식 발표했다. 이번 작전은 이란의 호르즈무 해협 봉쇄 시도에 대응한 고강도 군사 압박으로 풀이된다.

"군사 시설 완파… 석유 인프라 보존은 최후통첩"

트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 '트루스 소셜'을 통해 "내 지시에 따라 미 중부사령부가 중동 역사상 가장 강력한 폭격 중 하나를 감행했다"며 "하르그섬 내 모든 군사 목표물을 완전히 제거했다"고 밝혔다.

그는 미국의 무기 체계가 세계에서 가장 강력하고 정교하다는 점을 강조하면서도 "품위를 이유로(for reasons of decency) 섬의 석유 인프라는 파괴하지 않기로 결정했다"고 덧붙였다. 그러나 트럼프 대통령은 이란이나 제3자가 호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 통항을 방해할 경우, 석유 인프라를 보존하기로 한 결정을 즉시 재고할 것이라며 '조건부 타격' 가능성을 열어두었다.

이번에 타격받은 하르그섬은 이란 전체 원유 수출의 90% 이상을 처리하는 경제적 생명선이다. 1960년대 미국 정유사 아모코(Amoco)가 시설을 구축한 이래, 하루 최대 700만 배럴의 원유를 처리할 수 있는 대규모 터미널로 기능해 왔다. 섬 남쪽에는 수십 개의 저장 탱크가 밀집해 있으며, 양측으로는 초대형 유조선(VLCC)이 접안할 수 있는 심해 부두와 활주로 등이 배치되어 있다. 특히 이 터미널은 해저 송유관을 통해 이란 본토의 대형 유전들과 직접 연결되어 있어, 미국의 추가 공격 시 이란의 경제 기반 자체가 붕괴될 위험이 크다.

이란 정권 향한 강경 메시지… "무기 내려놓으라"

트럼프 대통령은 이란의 핵 보유 가능성을 원천 차단하겠다는 의지도 재확인했다. 그는 "이란은 결코 핵무기를 보유하지 못할 것이며, 미국과 중동, 전 세계를 위협할 능력도 갖지 못할 것"이라고 단언했다.

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이어 이란 군대와 정권 관계자들을 향해 "남아 있는 국토를 지키고 싶다면 무기를 내려놓는 것이 현명할 것"이라며 사실상 무조건적인 굴복을 요구하는 고강도 경고를 날렸다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



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