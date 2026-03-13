내륙 중심 아침 쌀쌀

평년 수준 기온 지속

이번주 광주와 전남 지역은 평년과 비슷한 기온 분포를 보이는 가운데 일교차가 15도까지 벌어질 것으로 예보됐다.

이번 주말 광주와 전남 지역은 평년과 비슷한 기온 분포를 보이는 가운데, 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어질 것으로 예보됐다.

13일 광주지방기상청에 따르면 주말 동안 광주·전남 기온은 평년(최저 -1~4도, 최고 11~14도) 수준을 유지하겠다. 다만 토요일인 14일까지 전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 머물며 다소 쌀쌀하겠다.

14일 아침 최저기온은 -2~3도, 낮 최고기온은 11~15도 수준으로 이날 하늘은 가끔 구름이 많다가 오후부터 대체로 맑아질 것으로 보인다.

일요일인 15일은 아침 최저기온 1~5도, 낮 최고기온 10~15도의 분포를 보이겠다. 하늘 상태는 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다.

이처럼 당분간 광주와 전남은 낮 최고기온이 15도 내외로 오르면서 낮과 밤의 기온 차가 10~15도 이상 크게 벌어질 전망이다.

광주지방기상청 관계자는 "전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 낮아 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳이 있겠다"며 "큰 일교차로 인한 면역력 저하 등 건강관리와 농작물 냉해 피해에 각별히 유의하기 바란다"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



