KFC, 치킨·버거 23종 200~300원 인상

버거 프랜차이즈 KFC는 13일부터 치킨·버거 등 총 23종 메뉴의 가격을 인상한다고 밝혔다. 이에 따라 핫크리스피치킨(1조각)은 3300원에서 3500원, 오리지널치킨(1조각)은 3300원에서 3600원으로 각각 오른다.

KFC 측은 "최근 지속되고 있는 고환율과 원자재 가격 상승, 제반 비용 증가 등의 영향으로 안정적인 품질과 서비스를 유지하기 위해 일부 메뉴 가격을 조정하게 됐다"면서 "고객 부담을 최소화하기 위해 일부 품목은 가격을 인하하거나 동결했다"고 설명했다. 징거더블다운통다리 버거 가격은 100원, 핫윙은 300원 각각 내렸다. 회사는 징거와 징거타워를 비롯해 트위스터, 켄치밥 단품의 가격은 동결하기로 했다.

KFC가 가격 인상에 나선 건 약 1년 만이다. 지난해 4월에도 원자재 가격과 제반 비용 상승을 이유로 일부 메뉴 가격을 100~300원씩 올린 바 있다.

한편 KFC코리아는 지난해 사상 최대 실적을 기록했다. 매출액은 전년 대비 29.3% 늘어난 3780억원, 영업이익은 약 1.5배 증가한 247억원으로 집계됐다.

