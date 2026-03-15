18∼31일, 온라인으로 2주간 접수 예정

울산문화예술회관은 오는 3월 18일부터 31일까지 2주간 2026년 하반기 공연장·전시장 정기대관 신청을 받는다.

대관 시설은 대·소공연장과 제1∼4전시장이며, 대관 기간은 2026년 7월 1일부터 12월 31일까지다.

다만, 회관 자체 기획 공연·전시, 시립예술단 공연, 공연장 정기·수시점검일(매주 월요일)은 대관 가능 일정에서 제외된다. 대관을 희망하는 신청자는 신청 전 회관 누리집에서 시설별 가능 일정을 확인할 필요가 있다.

대관 접수는 회관 누리집에서 회원 가입 후 신청할 수 있다.

신청 시 사용허가 신청서와 공연·전시계획서, 출연자 경력서 등을 함께 제출해야 한다. 접수된 건은 대관심의위원회 심의를 거쳐 오는 4월 중 최종 결과가 발표된다.

대관 대상은 ▲지역 문화예술 진흥에 이바지하는 공연·전시 ▲공공질서와 미풍양속을 저해하지 않는 공연·전시 ▲시민 정서 함양과 건전한 가치관 형성에 기여할 수 있는 공연·전시 등이다.

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기타 자세한 내용은 회관 누리집을 확인하거나 예술사업과로 문의하면 된다.

울산문화예술회관 관계자는 "이번 정기대관을 통해 역량 있는 예술인들이 시민들과 만나는 소중한 기회를 마련하길 바란다"라며 "지역 예술단체와 개인의 많은 참여를 기대한다"라고 말했다.

울산문화예술회관 야외조각 정원. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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