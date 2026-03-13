삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,594,000 전일대비 31,000 등락률 -1.91% 거래량 14,469 전일가 1,625,000 2026.03.13 10:05 기준 관련기사 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 삼성바이오로직스, 'BMA2026'서 CDMO 기술력 알렸다 전 종목 시세 보기 가 유럽 소재 제약사와 대규모 의약품 위탁생산 계약을 체결했다.

인천 송도 삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 AD 원본보기 아이콘

삼성바이오로직스는 13일 공시를 통해 유럽 소재 제약사와 2796억원 규모의 의약품 위탁생산계약을 체결했다고 공시했다. 이는 2024년 연결 기준 매출액인 4조5473억원의 6.15%에 해당하는 수치다.

계약 기간은 지난해 7월 31일부터 시작됐으며, 종료일은 2032년 3월 13일까지다. 다만 양사 합의에 따라 종료 시점은 변동될 수 있다.

계약 상대방인 유럽 제약사의 구체적인 명칭은 경영상 비밀유지 사유로 인해 공개되지 않았다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



