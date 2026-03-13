2월 기준 전년 比 라면값 7.3%P↑
라면값 고공행진에 정부 물가관리
4월부터 라면·식용유 출고가 인하

대표 가공식품인 라면과 빵의 가격 상승 흐름이 최근 1년간 극명하게 엇갈린 것으로 나타났다. 라면값 상승률은 7%대까지 치솟은 반면 빵 가격 상승률은 올해 들어 1%대까지 떨어졌다. 다만 정부와 업계가 최근 라면 가격 인하에 합의하면서 그동안 이어지던 '라면값 고공행진' 흐름도 한풀 꺾일 전망이다.

계임사태 이후 기업들이 커피, 빵, 냉동식품, 라면 등 가공식품 53개 품목에 대해 가격을 인상하면서 '밥상물가'가 비상이다. 그동안 기업이 정부의 물가 안정 대책에 협조하는 차원에서 가격 인상을 자제해오다 국정 공백기에 제품 가격을 무더기로 올렸다는 분석이 많다.사진은 10일 서울의 한 대형마트 라면판매대 모습. 2025.06.10

13일 국가데이터처 소비자물가동향에 따르면 라면값 상승률은 올해 2월 전년 동월 대비 7.5%로 지난해 2월(0.2%)보다 7.3%포인트(p) 확대했다. 반면 빵 가격 상승률은 올해 2월 1.7%로 지난해 2월(4.9%)보다 3.2%포인트 낮아졌다.


시계열로 보면 라면 가격은 지난해 봄부터 가파른 상승 흐름을 이어왔다. 지난해 2월 0.2% 상승률에 그쳤던 라면값은 4월 5.1%로 급등한 뒤 상반기 내내 6%대 후반까지 빠르게 올랐다. 4분기에도 높은 상승세가 이어져 10월 7.3%, 12월 7.0%를 기록했고 올해 1월에는 8.2%까지 치솟으며 최근 1년 중 가장 높은 상승률을 보였다.

반면 빵값 상승률은 지난해 대부분 6%대 수준을 유지하다가 최근 들어 빠르게 둔화했다. 실제 지난해 2월 4.9%에서 3~5월 6%대, 10월 6.6% 등 대부분 기간 6% 안팎의 높은 수준을 유지했지만, 연말부터 상승세가 둔화해 12월 3.3%, 올해 2월 1.7%까지 낮아졌다. 정부의 물가 안정 기조 속에 시장 전반의 가격 상승 압력이 완화하면서 1년 사이 빵값 상승률이 6%대에서 1%대로 급락한 셈이다.


그동안 라면값 상승세는 전체 가공식품 물가 흐름과도 뚜렷이 대비됐다. 국가데이터처가 조사한 국내 주요 가공식품 73개 품목의 지난달 평균 상승률은 2.1%로, 라면값 상승률보다 5.4%포인트(p) 낮은 수준이다. 라면값 상승률이 전체 가공식품 평균을 크게 웃돌았다. 국제 밀 가격 하락과 정부의 시장 점검 강화 영향으로 시리얼(-8.3%), 파스타면(-1.8%) 등 밀가루 기반 식품의 출고가가 하락한 것과도 대비된다.

식용유 때리니 '기름기 빠진 라면'…빵값 떨어지는 동안 7% 치솟자, 정부 또 나섰다 원본보기 아이콘

정부 압박에 라면값 인하…식용유 가격도 함께 내려

다만 정부와 업계는 최근 라면 가격 인하에 합의하면서 생활물가 부담 완화에 나섰다. 전날 정부와 업계에 따르면 농심·삼양·오뚜기 등 주요 라면 업체들은 다음 달부터 일부 제품 출고가를 개당 40~100원가량 인하하기로 했다. 평균 인하율은 4.6~14.6% 수준이다.

그동안 라면 업계는 원가 구조상 가격 인하 여력이 크지 않다는 입장을 보여왔다. 빵은 밀가루 원가 비중이 30~40%지만 라면은 10~20% 수준에 그쳐 밀가루 가격 하락의 영향이 제한적이고, 식용유·포장재·물류비 등 비용 비중도 커 전체 원가 부담이 쉽게 낮아지기 어렵다고 했다.


이에 정부는 라면 제조 원가에서 비중이 큰 식용유 가격도 함께 낮추기로 했다. 식용유 업체 6곳은 오는 4월부터 출고가를 평균 3~6% 인하하기로 했으며, 제품별로는 최대 1250원까지 가격이 내려갈 예정이다.

정부는 이번 가격 조치가 실제 소비자 물가 안정으로 이어질지 점검을 이어갈 계획이다. 밀가루와 설탕 등 핵심 원재료 가격이 안정된 상황에서 대표 가공식품 가격이 전체 물가 흐름에 미치는 영향이 큰 만큼 시장 모니터링을 지속하겠다는 방침이다.


세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
