"품질경영 가치 지켜달라"

박재현 한미약품 한미약품 close 증권정보 128940 KOSPI 현재가 488,000 전일대비 2,000 등락률 -0.41% 거래량 209,613 전일가 490,000 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 박재현 한미약품 대표 배임·횡령 무혐의 한미그룹, 선대회장 '혁신경영' 새긴 동판 조형물 공개 제5회 임성기연구자상 대상에 김형범 연세대 교수 전 종목 시세 보기 대표이사가 임기 종료와 함께 대표직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 박 대표는 12일 입장문을 통해 "이번 임기를 끝으로 한미약품 대표이사직을 내려놓고자 한다"고 밝혔다.

박재현 한미약품 대표이사. 한미약품 AD 원본보기 아이콘

박 대표는 최근 발표된 송영숙 한미그룹 회장의 입장문을 언급하며 "한미의 정체성인 '임성기 정신'과 차세대 경영 체제 원칙을 강조한 말씀의 의미를 무겁게 받아들인다"고 말했다. 이어 "한미약품은 '임성기 정신'을 기반으로 전문경영인 체제를 통해 앞으로 나아가야 한다는 원칙을 다시 확인한 것으로 이해한다"고 덧붙였다.

박 대표는 "전문경영인이 반드시 제가 되어야 한다고 생각하지 않는다"며 "임성기 정신이라는 원칙만 흔들리지 않는다면 한미의 방향성은 올곧게 나아갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.

또 대주주와 이사회에 "경영 철학과 방향성이 다를 수는 있지만 한미의 근간인 '임성기 정신'과 품질경영의 가치는 지켜달라"고 요청했다.

아울러 자신을 지지했다는 이유로 임직원들에게 불이익이 있어서는 안 된다고 강조하며 "모든 책임은 제가 지겠다"고 밝혔다.

박 대표는 "임성기 정신은 한미약품이 연구개발 중심 글로벌 제약기업으로 도약하는 기반"이라며 "한미약품은 앞으로 나아가야 한다"고 말했다.

AD

한미약품은 이날 공시를 통해 이사 선임 등 7개 안건을 상정한다고 밝혔다. 사내이사 2명과 사외이사 3명을 선임한다. 사내이사 후보로는 황상연 HB인베스트먼트 PE부문 대표와 김나영 한미약품 신제품개발본부장이 신규 선임됐다. 사외이사 후보로는 한태준 겐트대 글로벌캠퍼스 총장, 채이배 전 국회의원, 김태윤 한양대 행정학과 교수가 추천됐다. 이 중 김 후보는 재선임 대상이다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>