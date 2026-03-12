"계엄 해제 의결 막으라는 지시받은 적 없다"

경찰이 비상계엄 사태 때 윤석열 당시 대통령으로부터 국회의 계엄 해제 의결을 막으라는 지시를 받지 않았다고 위증한 혐의를 받는 이진우 전 육군 수도방위사령관을 검찰에 넘겼다.


경찰청 특별수사본부는 이진우 전 사령관을 불구속 송치했다고 12일 밝혔다.

이진우 전 육군 수도방위사령관이 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석해 심문에 답하고 있다. 헌법재판소

이진우 전 육군 수도방위사령관이 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석해 심문에 답하고 있다. 헌법재판소

AD
원본보기 아이콘

이 전 사령관은 지난해 2월 윤 전 대통령의 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석해 '국회 출동 시 장관이나 대통령으로부터 국회의 계엄 해제 의결을 막으라는 지시를 받은 바 있느냐'는 취지의 윤 전 대통령 측 질문에 "(그런 지시를 받은 적) 없다"고 위증한 혐의를 받는다.


당시 그는 김용현 전 국방부 장관이 '국회로 가라'고 한 지시에 대해 작전 지시로 이해했다면서 "위법·위헌이라고 생각할 여지가 없었다"고 증언하기도 했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

'445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 웃는 '이 시장'[미국-이란 전쟁] '445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 ...
AD

이 전 사령관은 지난해 12월 파면됐다. 현재 내란중요임무종사 혐의로 기소돼 재판을 받고 있다.


장희준 기자 junh@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈