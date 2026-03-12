박형준 시장 "중동 불안, 기업이 안심하고 투자하는 도시로"

지역 중소기업에 5000억원 규모 정책자금을 지원하는 '부산 넥스트루트(Next Root) 특별금융'이 추진된다.

부산시(시장 박형준)는 12일 오후 2시 30분 시청 국제의전실에서 '부산 넥스트루트 특별금융 지원'을 위한 업무협약을 체결한다고 알렸다.

협약식에 박형준 부산시장과 정현민 부산상공회의소 상근부회장, 심현우 차세대기업인클럽 회장, 이재필 기술보증기금 상임이사, 채병호 신용보증기금 상임이사, 김성주 부산은행장이 참석한다.

이번 협약은 지역 중소기업의 자금 애로를 해소하고 성장 잠재력이 높은 기업에 생산적 금융을 집중 공급하기 위해 마련됐다.

부산시와 부산상공회의소, 차세대기업인클럽, 기술보증기금, 신용보증기금, 부산은행은 협약을 통해 지역 기업 금융지원 협력체계를 구축한다.

협약에 따라 총 5000억원 규모 중소기업 정책자금을 조성해 지역 기업에 지원한다. 부산시는 2.0% 이차보전을 지원한다. 부산상공회의소와 차세대기업인클럽은 회원사를 대상으로 금융지원 사업 안내와 추천을 맡는다. 기술보증기금과 신용보증기금은 출연금을 기반으로 신용보증을 제공하고 부산은행은 특별출연과 우대금리를 지원한다.

기업당 최대 30억원까지 자금을 지원하며 이차보전 지원 한도는 8억원이다. 상환 조건은 3년 만기로 2년 거치 후 1년 분할 상환 또는 3년 거치 후 일시 상환 방식 가운데 선택할 수 있다.

부산시는 이번 협약을 계기로 금융·보증기관과 협력을 강화한다. 기술력과 성장 가능성을 갖춘 기업을 발굴해 부산·영남권 거점기업으로 육성한다는 계획이다.

부산시는 중소기업과 소상공인 자금 지원 확대를 위해 추가경정예산을 통해 정책자금을 역대 최대 규모인 2조1330억원까지 늘릴 예정이다.

박형준 부산시장은 "중동 정세 불안 등 대외 여건 악화로 유가와 환율이 급등하면서 지역 기업들의 경영 부담이 커지고 있다"고 우려했다.

그는 "이번 협약을 계기로 금융·보증기관과 협력해 기업들이 체감할 수 있는 금융지원을 확대하고 부산 기업이 안심하고 투자하며 성장할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



