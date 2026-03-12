[특징주]롯데케미칼, 공급 불가항력 가능성 고지에 3%↓

이란 사태 여파로 공급 불가항력 가능성을 고객사에 고지한 국내 화학 업계 2위 롯데케미칼 롯데케미칼 close 증권정보 011170 KOSPI 현재가 74,000 전일대비 2,100 등락률 -2.76% 거래량 67,159 전일가 76,100 2026.03.12 09:31 기준 관련기사 "한 달도 못 버텨" 속 타는 정유·석화업계 정부 비축유에 희망 [클릭 e종목]"롯데케미칼, 대산공장 구조조정…대규모 손익 개선 기대" 구윤철 "누적된 구조적 문제가 경제 발목...석화재편에 2.1조원 투입" 전 종목 시세 보기 의 주가가 하락했다.

12일 오전 9시29분 기준 롯데케미칼은 전 거래일 대비 2600원(3.42%) 내린 7만3500원에 거래됐다.

롯데케미칼은 지난 10일 고객사에 불가항력 발생 가능성에 대한 통지 공문을 보낸 것으로 알려졌다. 원료 조달 및 제품 운송 수단 확보가 객관적으로 불가능해졌다며 공급 의무 이행이 지연될 경우 관련 사항을 안내하겠다고 설명했다.

