[오늘의신상]보랏빛 아이코스의 유혹

한국필립모리스, ‘아이코스 일루마 i 일렉트릭 퍼플’

신규 컬러 추가… 제품 구성 강화

한국필립모리스의 궐련형 전자담배 기기 브랜드 아이코스(IQOS)가 새로운 컬러 에디션 '아이코스 일루마 i 일렉트릭 퍼플(IQOS ILUMA i Electric Purple)'을 출시했다.

한국필립모리스는 '일렉트릭 퍼플'은 아이코스의 최신 기기 '아이코스 일루마 i' 시리즈에 새롭게 추가되는 컬러로 3가지 전 라인업에 적용되고 IQOS.com과 전국 아이코스 직영 매장 9곳에서 만나볼 수 있다고 12일 밝혔다.

일렉트릭 퍼플은 깊은 보라색과 푸른빛이 어우러진 색감이 특징으로, 호기심과 발견의 이미지를 담아냈다. 기존 아이코스 일루마 i 디자인에 강렬한 컬러 포인트를 적용해 외관의 차별화를 꾀했다.

아이코스 일루마 i는 브리즈 블루, 디지털 바이올렛, 리프 그린 등 다양한 컬러 구성을 갖추고 있다. 다채로운 컬러 선택 및 액세서리 옵션은 물론 IQOS.com 회원이라면 스타일링 서비스와 각인 서비스를 통해 기기에 개인적 취향을 반영할 수도 있다. 아이코스는 이를 통해 제품을 단순한 기기를 넘어 개성과 라이프스타일을 드러내는 경험 요소로 확장하고 있다.

국내 판매 가격은 기존과 동일하게 아이코스 일루마 i 일렉트릭 퍼플 프라임 12만9000원, 일루마 i 일렉트릭 퍼플 8만9000원, 일루마 i 일렉트릭 퍼플 원 5만9000원이다.

출시를 기념해 5월 20일까지 아이코스 일루마 i 시리즈를 구매하고 기기 등록을 완료한 고객을 대상으로 다양한 경품에 응모할 수 있는 이벤트도 진행된다.

AD

한편 아이코스 일루마 i 시리즈는 필립모리스의 최신 궐련형 전자담배 기기로, 터치스크린을 통한 기기 상태 확인과 최대 8분간 지속 가능한 일시정지 모드 등 새로운 기능을 탑재했다. 특히 '아이코스 일루마 i 원'은 콤팩트한 올인원 디자인과 직관적인 사용성을 갖췄으며, 완전 충전 시 최대 20회 연속 사용이 가능하고 무게는 74g으로 휴대성을 높였다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>