'릴리게이트웨이랩스' 신규 거점

내년 준공될 C랩 아웃사이드에 자리

삼성바이오로직스는 미국 일라이릴리와 국내 유망 바이오텍 육성을 위한 개방형 혁신(오픈 이노베이션) 파트너십을 체결했다고 10일 밝혔다.

삼성바이오로직스 4공장 전경.

양사는 이번 협약에 따라 릴리의 오픈 이노베이션 프로그램인 '릴리게이트웨이랩스(LGL)' 신규 거점을 인천 송도국제도시에 설립한다. LGL은 2019년 릴리가 우수 바이오텍을 선발·육성하고자 출범한 프로그램으로, 사무공간·실험실 등 최신 시설 제공뿐만 아니라 연구개발(R&D) 협력·멘토링·직접 투자 및 외부 투자 유치 지원 등 다방면으로 신생 바이오텍의 성장을 지원한다.

LGL 거점 구축으로 국내 유망 바이오텍의 글로벌 진출 기회가 확장되는 계기가 될 것으로 보인다. LGL 창설 이래 입주사들의 총 투자 유치액은 30억달러(약 4조4121억원)를 넘어선 것으로 알려졌다.

LGL 신규 거점은 인천 송도 삼성바이오로직스 제2바이오캠퍼스에 내년 준공 예정인 신규 오픈 이노베이션 센터 'C랩 아웃사이드'에 자리 잡을 예정이다. 양사는 C랩 아웃사이드의 30개 입주사 선발 및 육성을 비롯한 전반적인 운영을 공동으로 진행하는 등 K바이오 생태계 활성화를 위한 다양한 협력을 진행할 계획이다.

