특허·상표·저작권 등 다양한 분야 성과… 기술 기반 창업 생태계 구축

국립부경대학교(총장 배상훈)는 2025학년도 학생 창업동아리 활동을 통해 지식재산권 출원·등록 총 42건의 성과를 달성했다.

12개 창업동아리가 참여해 특허 12건, 디자인 2건, 상표 10건, 저작권 18건 등 다양한 분야에서 지식재산권을 확보했다.

국립부경대는 RISE사업단(단장 하명신)을 중심으로 'PKNU 창업동아리 활동 지원'과 '기술기반형 창업동아리 지원' 사업을 운영하며 학생들이 아이디어 단계에서 지식재산권 확보까지 이어지는 창업 경험을 쌓을 수 있도록 지원하고 있다.

특히 해양수산, 인공지능, 바이오 등 다양한 분야에서 실제 사업화 가능성이 높은 특허가 다수 출원됐다. '리퓨오션' 팀은 해양수산 분야에서 활용 가능한 먹이 생물 배양 장치 시스템을 특허로 출원했고, '파이오넥스' 팀은 AI 기반 빈집 매칭 플랫폼 기술을 개발해 지역 빈집 문제 해결과 창업을 결합한 아이디어를 제시했다.

Advertisement

또 '오아시스' 팀은 다방향 멀티스틱과 가변형 수중 배터리 시스템, '느림' 팀은 육식성 반수생 거북용 맞춤형 사료 조성물, '사포타' 팀은 어류용 마취 조성물, 'FYO' 팀은 다중 위험요인 통합 안전관리 시스템, '차림' 팀은 바이오차 기반 토양개량제 조성물, '비몽자몽' 팀은 다중 반응성 스마트 패키징 필름 제조방법 등을 각각 특허로 출원했다.

브랜드와 콘텐츠 분야에서도 성과가 이어졌다. 'Keepu' 팀은 디자인 2건과 상표 3건을 등록·출원했고, '도약민' 팀은 상표 4건과 지역탐방게임 이용 지역연계 보상제공 시스템 특허 1건을 확보했다. '코드인사이트' 팀은 일반저작물 저작권 18건을 등록하며 콘텐츠 기반 창업 가능성을 입증했다.

AD

이 가운데 '느림' 등 8개 팀은 지식재산권 확보를 기반으로 실제 사업자 등록까지 마치며 기술 기반 학생 창업 성과로 이어졌다. 국립부경대는 현재 학내에 32개 창업동아리를 운영하고 있으며, 이번 성과를 바탕으로 학생들이 취업뿐 아니라 창업에도 도전할 수 있도록 지원을 확대할 계획이다.

하명신 RISE사업단장은 "학생들의 지식재산권 창출과 기술 기반 창업 성과를 바탕으로 지역과 대학이 함께 성장하는 창업 생태계를 구축해 나가겠다"며 "학생들이 혁신적인 아이디어를 창업으로 연결할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

지난해 열린 창업아카데미 현장. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>