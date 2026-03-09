WBC C조 조별리그 호주 7-2 제압

2승 2패 동률, 최소 실점률 계산 8강행

문보경 4경기 11타점 수확 해결사

한국 야구 대표팀이 극적으로 8강에 진출했다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 9일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 호주와의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 4차전에서 2점 홈런 포함해 4타점을 몰아친 문보경(LG 트윈스)의 활약을 앞세워 7-2로 이겼다.

한국은 조별리그에서 대만, 호주와 나란히 2승 2패를 기록했고, 최소 실점률을 따져 극적으로 미국행 비행기에 탑승했다. 한국은 동률 팀간의 대결에서만 따진 실점률에서 0.1228을 기록했다. 대만과 호주가 0.1296를 기록해 두 나라를 밀어냈다.

한국 선수들이 WBC C조 조별리그에서 호주를 누르고 8강 진출을 확정한 뒤 마운드에 올라 기뻐하고 있다. 도쿄=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2006년 초대 대회 4강, 2009년 2회 대회 준우승을 차지한 한국은 이후 세 차례 대회(2013·2017·2023년)에서 모두 조별리그 탈락하는 수모를 겪었다. 이번엔 체코전 승리 이후 일본과 대만에 지면서 벼랑 끝까지 몰렸지만 호주를 제압하고 극적으로 살아났다.

한국은 이날 호주를 상대로 2실점 이하, 5점 차 이상 승리를 거둬야 8강에 오를 수 있었다. 6-2로 1점이 더 필요했던 9회초 김도영(KIA 타이거즈)의 볼넷과 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 타구 때 나온 상대 실책, 안현민(kt wiz)의 외야 희생 플라이를 묶어 귀중한 1점을 보탰다.

Advertisement

한국은 미국 플로리다주 마이애미로 이동, 한국시간 14일 오전 7시 30분 D조 1위와 준준결승을 치른다. D조에서는 도미니카공화국과 베네수엘라가 나란히 2승을 기록 중이다.

문보경이 WBC C조 조별리그 4차전에서 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 도쿄=연합뉴스 원본보기 아이콘

이날 한국은 타선에 변화를 줬다. 김도영(3루수)-저마이 존스(디트로이트 타이거스·좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(LG 트윈스·지명타자)-노시환(한화 이글스·1루수)-김주원(NC 다이노스·유격수)-박동원(LG 트윈스·포수)-신민재(LG 트윈스·2루수)로 이어지는 라인업을 짰다.

3경기 연속 선발 출전했던 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스)과 김혜성(로스앤젤레스 다저스)이 선발 라인업에서 제외됐고, 두 선수의 빠진 자리는 각각 노시환과 신민재가 채웠다. 선발 투수는 손주영(LG 트윈스)이었다.

한국은 2회초 무사 1루에서 문보경이 우중월 투런포를 때려 2-0으로 기선을 잡았다. 3회초에도 존스와 이정후의 연속 2루타로 3-0, 다시 문보경의 우중간 2루타로 4-0으로 달아났다. 문보경은 5회에도 왼쪽 펜스를 직접 때리는 1타점 적시타로 날렸다.

한국 선수단이 WBC C조 조별리그 호주와의 최종전 승리로 8강 진출을 확정한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 도쿄=연합뉴스 원본보기 아이콘

5-0으로 앞선 5회말 로비 글렌디닝(애들레이드 자이언츠)에게 1점 홈런을 내준 한국은 6회초 2사 3루에서 김도영의 적시타로 6-1을 만들어 8강 진출 가능 점수를 유지했다. 이후 8회 호주에 1점을 내줘 9회에 반드시 추가점을 올려야 8강에 진출하는 위기에 놓였다. 한국은 9회초 공격에서 상대 실책과 외야 희생 플라이로 1점을 보태 벼랑 끝에서 탈출했다.

AD

문보경은 이번 대회에서 최고의 활약을 펼쳤다. 이날도 5타수 3안타 1홈런으로 혼자 4타점을 뽑아냈다. 조별리그 4경기 연속 타점이자 11타점으로 현재 WBC 전체 타점 1위다. 지난 5일 체코전에서 선제 결승 만루홈런을 포함해 5타점을 수확했고, 7일 일본전은 1회부터 기쿠치 유세이(로스앤젤레스 에인절스)를 두들겨 2타점 2루타를 뽑았다. 8일 대만전에도 적시타로 1점을 적립했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>