WBC 조별리그 4차전 호주 7-2 제압

최소 실점률까지 계산 조 2위 확정

문보경 2점 홈런 포함 4타점 활약

한국 야구 대표팀이 극적으로 8강에 진출했다.

류지현 감독이 이끄는 한국은 9일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 호주와의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 4차전에서 2점 홈런 포함해 4타점을 몰아친 문보경(LG 트윈스)의 활약을 앞세워 7-2로 승리했다. 한국은 조별리그에서 대만, 호주와 나란히 2승 2패를 기록했고, 최소 실점률을 따져 극적으로 미국행 비행기에 탑승했다.

문보경이 9일 일본 도쿄돔에서 열린 호주와의 2026 WBC C조 조별리그 4차전에서 2회 2점 홈런을 터뜨린 뒤 비행기 세리머니를 펼치고 있다. 도쿄=연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

2006년 초대 대회 4강, 2009년 2회 대회 준우승을 차지한 한국은 이후 세 차례 대회(2013·2017·2023년)에서 모두 조별리그 탈락하는 수모를 겪었다. 이번엔 체코전 승리 이후 일본과 대만에 지면서 벼랑 끝까지 몰렸지만 호주를 제압하고 극적으로 살아났다.

AD

한국은 이날 호주를 상대로 2실점 이하, 5점 차 이상 승리를 거둬야 8강에 오를 수 있었다. 6-2로 1점이 더 필요했던 9회초 김도영(KIA 타이거즈)의 볼넷과 이정후(샌프란시스코 자이언츠) 타구 때 나온 상대 실책, 안현민(kt wiz)의 외야 희생 플라이를 묶어 귀중한 1점을 보탰다.

Advertisement

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>