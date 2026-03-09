중동 정세 불안으로 국제 유가가 연일 치솟자 박완수 경남도지사가 9일 유가 안정화 특별 지시를 내렸다.

경남도는 지난 6일 한국은행, 코트라(KOTRA), 한국수출입은행 등 주요 금융·수출 기관이 참석한 '민생경제안정 대책회의' 후속 조치로 관계기관 합동 대책반을 본격적으로 가동해 기업 및 물가 안정화 대책 시행에 나섰다.

도는 국제 유가 상승세가 도민 생활 물가 전반에 미치는 파급 효과를 차단하고자 도내 전 시·군과 협력해 ▲가격표시제 위반 주유소 현장 특별 점검 ▲석유 가격 안정화 동참 홍보 ▲의무적 에너지 절약 계획 수립 및 시행 등을 중점 추진한다.

박완수 경남도지사가 확대간부회의에서 중동 정세에 따른 도내 유가 급등 관련 특별지시를 내리고 있다. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 도 산업국장을 반장으로 시·군, 한국석유관리원과 합동 점검반을 편성해 '주유소 특별 점검'을 시행한다.

가격표시제 위반 여부, 유류 매점매석 행위, 정량·정품 미달 판매, 가짜 석유 유통 등을 살펴 불법 유통 행위를 뿌리 뽑고 부당한 가격 인상을 억제한다.

주유소 업계에는 유가 안정화 동참을 요청하고, 국제 유가 상승분을 초과한 가격 이상이나 담합 행위를 막아내는 동시에 자발적인 가격 안정을 유도한다.

또 경남도와 산하기관을 중심으로 의무적 에너지 절약 대책을 시행해, 불필요한 에너지 사용을 줄이고 수급 불안 상황에 대비한다.

이와 함께 도는 대외 불확실성으로 어려움을 겪는 기업에 2800억원 규모의 중소기업 육성자금을 지원한다.

한국은행 경남본부와 중소벤처기업진흥공단의 융자와 이차보전 사업과 연계해 금융지원도 확대한다.

아울러 '경남기업 119' 플랫폼을 통해 이란 사태 관련 상설 상담창구를 운영하고 기업 현장 중심 원스톱 지원 체계를 유지한다.

또 물가대책종합상황실을 중심으로 농·축·수산물과 서비스 요금에 대한 현장 점검을 강화하고, 관련 기관과 협력해 매점매석을 방지하고 물량을 확보해 장바구니 물가 안정에 총력을 기울인다.

앞서 경남도는 이란 사태 여파에 대응하기 위해 경제부지사를 본부장으로 18개 기관이 참여한 '경남 유관기관 민관합동 협의체를 가동 중이다.

