정의선 현대차 그룹 회장이 지난해 계열사 현대모비스 에서 약 30억원의 보수를 받은 것으로 나타났다.
정의선 현대자동차그룹 회장이 29일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자
9일 현대모비스가 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 정 회장은 현대모비스로부터 급여 18억원, 상여 12억6000만원 등 30억6000만원을 받았다.
재작년 현대모비스로부터 받은 연봉 44억3100만원 대비 30.9％(13억7100만원) 줄어든 수준이다.
다만 정 회장이 지난해부터 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 153,400 전일대비 13,600 등락률 -8.14% 거래량 1,846,031 전일가 167,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 에서 보수를 받는 만큼 계열사 보수 총액은 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.
정 회장은 재작년까지 현대차그룹 계열사 가운데 현대모비스, 현대차에서 급여를 받았고 지난해부터 기아에서도 보수를 수령했다.
현대모비스는 정 회장 급여에 대해 "직무·직급, 근속기간, 회사 기여도, 인재 육성 등을 고려한 임원 급여 테이블 및 임원 임금 책정 기준 등 내부 기준에 따랐다"고 설명했다.
정 회장의 지난해 전체 연봉은 현대차와 기아의 사업보고서를 통해 확인될 전망이다.
한편 현대모비스의 연구개발(R＆D) 비용은 2023년 1조5940억원, 2024년 1조7499억원, 2025년 1조8773억원으로 매년 증가했다. 올해 시설·설비 투자는 총 2조1913원으로 책정됐다.
