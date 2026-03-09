정의선 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 507,000 전일대비 46,000 등락률 -8.32% 거래량 1,913,094 전일가 553,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 이미 합의했는데…현대차 노조 "통상임금 범위 더 확대해달라" 소송 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 전 종목 시세 보기 그룹 회장이 지난해 계열사 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 409,000 전일대비 35,000 등락률 -7.88% 거래량 421,928 전일가 444,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 현대모비스, '아틀라스' 핵심부품 5종 추가 수주 가능성 전 종목 시세 보기 에서 약 30억원의 보수를 받은 것으로 나타났다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 29일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 한미 비즈니스 라운드 테이블에 참석하고 있다. 2025.10.29 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

9일 현대모비스가 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 정 회장은 현대모비스로부터 급여 18억원, 상여 12억6000만원 등 30억6000만원을 받았다.

재작년 현대모비스로부터 받은 연봉 44억3100만원 대비 30.9％(13억7100만원) 줄어든 수준이다.

다만 정 회장이 지난해부터 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 153,400 전일대비 13,600 등락률 -8.14% 거래량 1,846,031 전일가 167,000 2026.03.09 15:30 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 전 종목 시세 보기 에서 보수를 받는 만큼 계열사 보수 총액은 전년 대비 증가할 것으로 전망된다.

Advertisement

정 회장은 재작년까지 현대차그룹 계열사 가운데 현대모비스, 현대차에서 급여를 받았고 지난해부터 기아에서도 보수를 수령했다.

현대모비스는 정 회장 급여에 대해 "직무·직급, 근속기간, 회사 기여도, 인재 육성 등을 고려한 임원 급여 테이블 및 임원 임금 책정 기준 등 내부 기준에 따랐다"고 설명했다.

정 회장의 지난해 전체 연봉은 현대차와 기아의 사업보고서를 통해 확인될 전망이다.

AD

한편 현대모비스의 연구개발(R＆D) 비용은 2023년 1조5940억원, 2024년 1조7499억원, 2025년 1조8773억원으로 매년 증가했다. 올해 시설·설비 투자는 총 2조1913원으로 책정됐다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>