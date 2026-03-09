한국여자프로골프협회(KLPGA)가 2026시즌 KLPGA 투어 개막전을 앞두고 다양한 콘셉트의 '2026 제18대 KLPGA 홍보모델' 화보 사진을 공개했다.

제18대 KLPGA 홍보모델에 선정된 선수들이 멋진 포즈를 취하고 있다. KLPGA 제공 AD 원본보기 아이콘

제18대 KLPGA 홍보모델에 선정된 김민솔, 박결, 박민지, 박현경, 박혜준, 배소현, 유현조, 이가영, 이세희, 이율린, 임희정, 홍정민(이상 가나다순)까지 총 12명이 대회장에서 볼 수 없는 다채로운 매력을 뽐냈다. 이번 화보 촬영은 '스포티 KLPGA', '힐링 파트너', 'KLPGA 블룸' 등 세 가지 콘셉트로 진행됐다.

선수들의 색다른 모습을 가득 담은 화보 사진은 KLPGA가 제작하는 캘린더, 포토북, 월페이퍼 등 다양한 제작물에 활용된다. 특히 20일부터 더 현대 서울에서 열리는 그린 마스터 페스타 행사부터 본격 사용된다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



