코스피, 8%대↓…매도사이드카·서킷브레이커 발동

코스닥도 급락세…매도사이드카 발동

중동발 지정학 리스크 확산에 9일 한국 증시가 급락하면서 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)와 서킷브레이커(주가 급등락시 20분간 주식 매매 중단)가 잇달아 발동됐다. 코스피에 서킷브레이커가 발동된 것은 지난 4일 이후 3거래일 만이다.

9일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 증시와 환율 등을 모니터 하고 있다. 이날 코스피는 9일 전 거래일 대비 319.50p(5.72%) 하락한 5265.37에 코스닥은 58.19p(5.04%) 내린 1096.48에 장을 시작했다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전11시23분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 439.8포인트(7.87%) 내린 5145.07에 거래되고 있다. 코스피는 319.5포인트(5.72%) 내린 5265.37로 출발한 뒤 낙폭을 키우고 있다. 외국인이 2조1363억원, 기관이 1조3133억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 약 3조3770억원어치를 순매수 중이다.

한국거래소는 이날 오전 9시6분쯤 코스피 매도사이드카를 발동했다. 매도 사이드카는 코스피200선물지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다. 하지만 낙폭은 더욱 확대돼 장중 5100선을 내주기도 했다. 오전 10시32분쯤엔 코스피 서킷브레이커 공시가 났다. 이는 코스피 지수가 전 거래일 대비 8% 급락한 상태가 1분간 지속될 때 발동되는 조치다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 73.96포인트(6.41%) 내린 1080.71에 거래되고 있다. 코스닥은 58.19포인트(5.04%) 내린 1096.48로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 외국인이 3658억원, 기관이 694억원어치를 각각 순매수하는 가운데 개인은 3223억원어치를 순매도 중이다. 코스피150 선물가격과 현물지수 변동으로 코스닥 시장에도 이날 오전 10시31분쯤 매도사이드카가 발동했다.

