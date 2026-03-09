미국과 이스라엘의 공격으로 이란의 수도 테헤란 주변의 연료 저장시설이 타격을 받으며 독성 가스가 퍼지고 산성비 가능성이 제기되는 등 대기 오염 사태가 발생했다.

미국과 이스라엘의 공격으로 타격을 입은 이란 테헤란 북서쪽 석유 저장시설에서 8일(현지시간) 연기 기둥이 솟아오르고 있는 모습.

8일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와 가디언 등 외신에 따르면 이스라엘 공습으로 테헤란의 석유 저장시설이 타격을 입으면서 대형 화재가 발생했고 독성 연기와 산성비 가능성이 커지고 있다고 보도했다.

지난 7일부터 8일까지 이스라엘이 테헤란의 연료 저장시설 3곳과 테헤란 서쪽 인근 도시 카라지의 저장시설 1곳 등을 공격한 것으로 전해졌다. 이후 테헤란 북동부·남부·서부 지역 곳곳에서 거대한 연기 기둥이 솟아오르는 모습이 목격됐다고 외신은 전했다. 현지에서는 검은 비나 기름방울이 떨어졌다는 증언도 나왔다.

테헤란 당국은 "석유 탱크가 폭발해 유독한 탄화수소와 황산화물, 질소산화물 화합물이 대기와 구름에 대규모로 퍼지고 있다"며 "비가 내릴 경우 매우 위험한 산성비가 될 수 있다"고 우려했다. 이란 적십자사도 연료 저장시설 폭발로 독성 화학물질이 대기 중으로 방출됐다며 강우 시 산성비가 발생할 수 있다고 경고하고 시민들에게 외출 자제를 권고했다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "연료 저장소를 공격함으로써 유해 물질과 독성 물질이 공기 중으로 방출되고 있다"며 "이는 민간인을 중독시키고 대규모로 생명을 위태롭게 하는 행위"라고 비판했다.

그러면서 외신은 이번 공격으로 다른 비군사 시설에 대한 공격이 늘어날 수 있다고 우려했다. 이란은 지난달 말부터 이어진 미국과 이스라엘의 공습에 대응해 주변국 미군 기지 등을 겨냥한 보복에 나서고 있다. 최근 바레인 정부는 이란 드론에 의해 담수화 시설 물적 피해가 발생했다며 이란이 민간 시설을 무차별적으로 공격하고 있다고 비판했다. 이란 측도 자국 담수화 시설이 먼저 공격받았다고 주장하며 맞서고 있다.

