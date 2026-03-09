[오늘의신상]전통 공예와 만난 럭셔리 스킨케어

LG생활건강 더후 '환유 아트 헤리티지 에디션'

옻칠 작가 김옥과 협업 한정판 패키지

산삼 콘셉트 담은 트레이와 환유 라인 구성

LG생활건강 LG생활건강 close 증권정보 051900 KOSPI 현재가 239,000 전일대비 9,000 등락률 -3.63% 거래량 20,758 전일가 248,000 2026.03.09 09:49 기준 관련기사 "일본에서도 통했다"…'프레시안' 코스메키친 입점 후 치크 1위 [오늘의신상]톤보정에 기미·잡티 개선까지…오휘 '데이쉴드 다크스팟 콜라겐 톤업선' 상법 개정 코드 맞춘 LG생건…'주주 달래기' 해법될까 전 종목 시세 보기 이 전통 공예와 뷰티를 결합한 한정판 제품 '더후 환유 아트 헤리티지 에디션'을 선보였다. 이번 에디션은 문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원이 운영하는 협업 프로젝트 '오늘전통협업'을 통해 제작된 옻칠 아트 피스를 함께 담은 것이 특징이다.

'오늘전통협업'은 국내 기업과 전통문화 창작자가 협력해 전통 예술의 가치를 현대적으로 재해석하고 이를 상품과 콘텐츠로 확장하는 프로그램이다. LG생활건강은 지난해 프리즈 뉴욕 아트페어에 참여했던 옻칠 작가 김옥과 협업해 단 30점만 제작되는 특별한 옻칠 트레이를 완성했다.

이번 작품에서 김옥 작가는 궁중 피부과학 럭셔리 브랜드 더후의 대표 라인 '환유'에서 영감을 받아 'Merge' 기법을 활용했다. 옻칠을 여러 겹 겹쳐 올리는 방식으로 깊이 있는 질감을 표현한 것이 특징이다. 금속 원기둥 형태의 트레이(가로 295.66mm, 세로 94.13mm, 높이 7mm)에는 청동빛 옻칠을 정교하게 입혀 환유 라인의 핵심 성분인 산삼이 지닌 생명력과 자연의 에너지를 시각적으로 표현했다.

'더후 환유 아트 헤리티지 에디션'은 김옥 작가의 옻칠 트레이와 함께 환유 라인 전 제품으로 구성된 한정판 세트다. 그중에서도 대표 제품인 환유고는 산삼 유래 성분인 '산삼진세노사이드™'를 담아 주름 개선과 리프팅, 탄력, 피부결 등 이른바 5대 노화 징후 케어에 도움을 주는 프리미엄 안티에이징 크림이다. 이 제품은 지난해 경주에서 열린 APEC 정상회의에서 글로벌 정상 VIP들에게 제공된 공식 선물로도 선정된 바 있다.

AD

LG생활건강 더후 관계자는 "브랜드의 미학과 전통 예술가의 창의성이 결합해 차별화된 디자인의 제품을 선보이게 됐다"며 "앞으로도 궁중 문화와 전통 예술을 현대적으로 재해석해 브랜드만의 독창적인 가치를 전달할 계획"이라고 밝혔다.

Advertisement

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>