[특징주]"인플레 방어주"…포스코인터 12%↑

의 주가가 12%대 상승세를 보이고 있다. 중동 전쟁으로 원자재 가격이 상승한 가운데 판매가 인상 효과를 볼 수 있다는 분석이 나오면서다.

9일 오전 9시 19분 기준 포스코인터내셔널은 전 거래일 대비 12.01%(8800원) 오른 8만2100원에 거래되고 있다.

이날 KB증권은 포스코인터내셔널이 인플레이션 방어주라고 소개했다. 최용현 KB증권 연구원은 "현재 시장 환경은 포스코인터내셔널에 우호적"이라며 "중동 전쟁으로 원자재 가격이 뛰면서 인플레이션 우려가 커지고 있으나, 미국 에너지 가격은 상대적으로 안정세를 보이며 미국 에너지 수출에 대한 기대감이 있다"고 설명했다.

최 연구원은 "포스코인터내셔널은 액화천연가스(LNG), 팜 등 업스트림을 영위하고 있어 원자재 가격이 상승하면 판매가가 인상되는 효과를 누릴 수 있다"며 "미국 LNG 장기구매 계약을 확보하고 있어 저렴하게 수입도 가능하다"고 했다.

이어 "업스트림과 발전 부문은 유가 가격에 민감한데, 현 수준의 유가가 이어진다면 수익성이 개선될 것"이라며 "포스코인터내셔널의 업스트림은 장기 계약이 많아, 단기 실적에 바로 반영되지는 않겠지만 현재 가격 추세가 지속된다면 중장기적으로 영향을 받을 것"이라고 덧붙였다.

