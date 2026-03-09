9일 결승서 랭킹 2위 말레이 조에 역전승

1986년 박주봉·김문수 2연패 영광 재연



배드민턴 남자 복식 세계 랭킹 1위 서승재-김원호 조가 전영오픈 2연패를 달성했다.

서승재-김원호는 한국 배드민턴의 전설 박주봉 배드민턴 대표팀 감독이 김문수와 함께 1985~1986년 전영오픈을 2연패 했던 영광을 40년 만에 재현하며 새로운 역사를 썼다.

서승재-김원호는 9일(한국시간) 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 결승에서 세계랭킹 2위인 말레이시아의 아론 치아-소위익 조에 2-1(18-21, 21- 12, 21-19) 역전승을 거두고 우승컵을 들어올렸다.

서승재(왼쪽)와 김원호가 9일(한국시간) 영국 버밍엄의 유틸리타 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈 남자복식 결승에서 세계랭킹 2위인 말레이시아의 아론 치아-소위익 조에 역전승을 거두고 우승을 확정지은 뒤 기뻐하고 있다. 버밍엄= AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

통산 상대 전적에서 2승1패로 우위를 기록 중인 서승재-김원호였지만 1세트 내내 끌려가며 어려운 경기를 했다. 서승재-김원호는 1세트 2-6에서 8-8 동점을 만들고, 10-15에서 다시 18-18로 따라잡는 끈질긴 모습을 보여줬지만 1세트를 18-21로 내줬다. 2세트에서는 초반부터 여유있게 앞서며 21-12 큰 점수차로 승리를 거뒀다.

3세트 들어서는 시작하자마자 연속 4실점 하며 불안하게 출발했다. 서승재-김원호는 7-12까지 끌려가다 연속 4득점 하며 분위기 반전에 성공했다. 13-13 동점을 만든 뒤 1점씩 주고받으며 16-16이 된 상황에서 내리 2점을 따내며 승기를 잡았다. 서승재-김원호는 20-17 승리를 눈앞에 둔 상황에서 내리 2실점 하며 듀스를 내줄 뻔 했으나 김원호가 아론 차이와 소위익 사이로 강력한 스매싱을 성공시키며 경기를 마무리했다.

앞서 열린 경기에서는 여자복식 세계 랭킹 4위인 백하나-이소희 조가 세계랭킹 1위인 중국의 류성수-탄닝 조에 0-2(18-21, 12-21)로 져 준우승했다.

서승재-김원호와 함께 전영오픈 2연패를 노리던 안세영도 세계랭킹 2위인 중국의 왕즈이에게 0-2(15-21, 19-21)로 져 아쉽게 준우승에 머물렀다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



