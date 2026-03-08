바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 우승

장애인 스포츠의 '간판스타' 김윤지(19·BDH파라스)가 한국 여자 선수로는 처음으로 동계 패럴림픽 금메달을 차지했다.


8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결선에서 금메달을 차지한 김윤지가 기뻐하고 있다. 연합뉴스 제공

8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결선에서 금메달을 차지한 김윤지가 기뻐하고 있다. 연합뉴스 제공

AD
원본보기 아이콘

김윤지는 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 경기에서 38분00초1의 기록으로 아냐 비커(독일)를 제치고 금메달을 목에 걸었다.

이로써 김윤지는 동계 패럴림픽 역사상 한국 여자 선수로는 최초로 개인 종목 금메달을 획득하는 이정표를 세웠다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티자" 눈치싸움 시작된 주유소[르포] 30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티...
AD

아울러 이번 금메달은 2018년 평창 대회에서 신의현(크로스컨트리)이 따낸 이후 8년 만의 금메달이자, 한국의 역대 원정 동계 패럴림픽 첫 금메달이기도 하다.

Advertisement
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement