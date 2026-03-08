바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 우승

장애인 스포츠의 '간판스타' 김윤지(19·BDH파라스)가 한국 여자 선수로는 처음으로 동계 패럴림픽 금메달을 차지했다.

김윤지는 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 경기에서 38분00초1의 기록으로 아냐 비커(독일)를 제치고 금메달을 목에 걸었다.

이로써 김윤지는 동계 패럴림픽 역사상 한국 여자 선수로는 최초로 개인 종목 금메달을 획득하는 이정표를 세웠다.

아울러 이번 금메달은 2018년 평창 대회에서 신의현(크로스컨트리)이 따낸 이후 8년 만의 금메달이자, 한국의 역대 원정 동계 패럴림픽 첫 금메달이기도 하다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



