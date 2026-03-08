김윤지 금메달 쾌거…韓 여자 첫 동계 패럴림픽 정상
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 우승
장애인 스포츠의 '간판스타' 김윤지(19·BDH파라스)가 한국 여자 선수로는 처음으로 동계 패럴림픽 금메달을 차지했다.
8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결선에서 금메달을 차지한 김윤지가 기뻐하고 있다. 연합뉴스 제공
AD
김윤지는 8일(한국시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 경기에서 38분00초1의 기록으로 아냐 비커(독일)를 제치고 금메달을 목에 걸었다.
이로써 김윤지는 동계 패럴림픽 역사상 한국 여자 선수로는 최초로 개인 종목 금메달을 획득하는 이정표를 세웠다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스30년 만의 기름값 통제 카드…"3만원만 넣고 버티...
AD
아울러 이번 금메달은 2018년 평창 대회에서 신의현(크로스컨트리)이 따낸 이후 8년 만의 금메달이자, 한국의 역대 원정 동계 패럴림픽 첫 금메달이기도 하다.
Advertisement
노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement