179억 투입해 지반침하 선제 차단

서울 양천구가 도로 함몰과 침수 피해를 막기 위해 노후 하수관로 정비에 본격 나선다. 양천구(구청장 이기재)는 지반침하 사고 예방과 수해 대응 능력 강화를 위한 '노후 하수관로 정비사업'을 이달부터 본격 시행한다고 8일 밝혔다.

양천구, 노후 하수관로 정비 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

동절기 굴착 통제 기간이 끝나는 이달을 기점으로 속도를 높여 우기 전 정비 완료를 목표로 한다. 투입 예산은 약 179억원이다.

이번에 정비할 구간은 매설 후 30년 이상 경과해 부식·파손 우려가 높은 노후 관로다. 주민 불편이 제기된 지역을 중심으로 내부 상태를 정밀 점검해 우선 구간을 선정했다. 대상 구간은 중앙로36길 15 일대(D450~600㎜, 693m), 남부순환로56길 일대(D450~1,000㎜, 386m), 가로공원로69길 일대(D450~800㎜, 461m) 등 총 3.7㎞다.

구는 지난해부터 추진해 온 안양천 일대와 오목빗물펌프장 주변 하수관로 보수공사도 차질 없이 마무리할 계획이다.

단순 시설 교체에 그치지 않고 하수 역류를 원천 차단하는 '반달형 물막이 시스템'도 이번에 도입한다. 현장 안전관리도 강화해 산업안전보건공단 전문 강사 교육, 서울형 안전조끼 배부, 공사장 주변 하수시설물 점검 등을 병행한다.

구는 서울시와 협력해 정비가 시급한 노후 하수관로 전수조사를 지속 추진하고 국·시비를 추가 확보해 사업 범위를 단계적으로 넓혀 나갈 방침이다.

이기재 양천구청장은 "노후 하수관로 정비는 지반침하로 인한 안전사고와 침수 피해를 예방하기 위한 필수적인 사업"이라며 "선제적인 정비와 관리를 통해 보이지 않는 위험요인을 차단하고 구민이 안심할 수 있는 안전한 도시 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



