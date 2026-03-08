우리금융, '여성 리더 네트워킹 데이' 실시…다양성 기반 리더십 강화

세계여성의날 맞아 행사 개최

17개 전 계열사 여성 부장 80여명 참석

그룹사별 인재 발굴 및 육성 추진

우리금융그룹은 지난 6일 서울 중구 본점에서 전 그룹사 여성 리더들을 초청해 '여성 리더 네트워킹 데이'를 개최했다고 8일 밝혔다. '세계 여성의 날'을 맞아 마련된 이번 행사에는 동양생명과 ABL생명을 포함한 17개 전 그룹사 본부부서 여성 부장 80여명이 참석했다.

이번 행사는 다양성을 존중하는 조직 문화를 확산하고 국내외 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에 능동적으로 대응하기 위해 기획됐다. 참석자들은 '연결과 성장, 미래를 이끄는 여성 리더십'을 주제로 상호 성장을 위한 파트너십을 다졌다.

초청 특강에서는 그룹 내 대표적 여성 임원인 박명신 우리카드 부사장이 첫 강연자로 나서 함께 성장하는 코칭 리더십을 주제로 강연을 펼쳤다. 박 부사장은 자신의 커리어 패스와 성장 과정의 고민을 진솔하게 나누며 조직 내 리더십과 소통·피드백 균형의 중요성을 전달했다.

이어 글로벌 빅테크 무대에서 활약 중인 최지은 메타(Meta) 아시아태평양 본부 전무가 외부 초청 강사로 나서 '링 위로 올라온 사람만이 기회를 갖는다'는 게임의 법칙을 소개했다. 최 전무는 성과 어필을 위한 스토리텔링과 영향력 확장에 대한 구체적인 조언을 건넸다.

우리금융은 그룹사별 인재 발굴 및 육성 프로그램 연계를 적극 독려할 방침이다. 나아가 주요 그룹사는 여성 리더 후보군 확대를 위한 별도의 특화 과정을 운영하며 지속가능한 성장을 이끌어갈 계획이다.

임종룡 우리금융지주 회장은 "다양성은 기업의 지속 성장과 직결되는 필수 전략"이라며 "핵심 직무 내 여성 리더의 역할을 확대할 수 있도록 제도를 지속 정비하겠다"고 강조했다. 아울러 "서로 든든한 조력자가 돼 그룹 내 시너지를 더욱 강화해 달라"고 당부했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



