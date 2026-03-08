고흥 우주발사 인프라·순천 제조 기반 결합

발사체 산단·국방위성 발사시설 연계 구축

누리호 발사 당시 모습. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도가 방위사업청의 방산혁신클러스터 공모사업 선정을 위해 총력을 기울이고 있다. 전국 유일 우주 발사 인프라와 탄탄한 제조업 기반을 바탕으로 국방 우주 산업의 새로운 중심지로 도약한다는 구상이다.

전남도는 이번 공모에서 '우주와 방산의 융합'을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 고흥에는 국내 유일의 우주발사체 특화 국가산업단지가 조성 중이다. 특히 제2공구는 고체연료 기반 제조와 국방 분야에 특화돼 있다.

여기에 민간 우주개발의 핵심인 발사체 기술사업화센터 구축과 국방 위성 전용 발사시설 계획까지 더해져 국방 우주산업 거점으로 자리매김하고 있다.

또 순천을 중심으로 한 금속 가공·정밀기계 등 제조 기반이 결합하면서 부품·소재 산업 집적화도 가능해졌다. 전남도는 고흥의 우주 인프라와 순천의 제조 역량을 기반으로 차별화된 경쟁력을 확보했다.

전남도의 방산혁신클러스터 조성 계획은 정부의 '국방우주전략 고도화' 국정과제와 부합한다. 정부가 추진 중인 우주 안보 강화, 국방 위성 발사 능력 확보, 우주발사체 자립화 등 정책에 전남도의 우주 인프라가 핵심 역할을 할 것으로 기대된다.

전남도는 이번 공모 참여를 위해 체계적으로 방산 생태계를 구축했다. 방위산업 육성, 지원 조례 제정, 방위산업 발전 심포지엄 개최 등을 통해 제도적 기반을 마련했고, 한화, 현대로템, 대한항공, 이노스페이스 등이 참여하는 전남 방위산업발전협의회를 구성해 산·학·연 협력체계도 갖췄다.

방산혁신클러스터는 방위산업 진입을 원하는 지역 중소·중견기업에 인프라를 구축하고 연구개발(R&D) 및 기업 지원을 통해 성장을 돕는 국가 핵심 사업이다.

전남도는 이를 통해 지역 중소기업이 우주발사체와 국방 위성 등 차세대 성장 분야에 진출할 발판을 마련할 계획이다.

우삼식 전남도 우주신산업과장은 "전국 어디에도 없는 전남만의 독보적 우주 인프라를 기반으로 대한민국 국방우주산업을 선도하겠다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자



