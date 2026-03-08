이란 공격·선박 통항 위협에 예방적 조치

걸프 산유국 에너지 시설 잇단 타격…원유 공급 차질 우려

쿠웨이트 알아마디의 원유 저장고 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

쿠웨이트가 이란의 군사적 위협과 호르무즈 해협의 불안 상황을 고려해 석유 생산량을 줄이기로 했다.

7일(현지시간) AFP통신, 블룸버그 등에 따르면 쿠웨이트 국영 석유회사 KPC는 성명을 통해 "이란의 지속적인 공격과 호르무즈 해협을 지나는 선박에 대한 위협이 이어지고 있다"며 "예방적 대응 차원에서 원유 생산과 정제 처리량을 일부 축소하기로 했다"고 밝혔다.

KPC는 이번 조치가 위기 대응과 사업 연속성 확보를 위한 전략의 일환이라고 설명했다. 이어 "상황이 안정되고 여건이 갖춰지면 언제든 생산량을 정상 수준으로 회복할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

앞서 지난 3일에는 쿠웨이트의 핵심 정유 시설인 알아마디 단지가 이란에서 발사된 미사일과 드론 공격을 받아 석유제품 생산이 일시적으로 줄어든 바 있다. 올해 1월 기준 쿠웨이트의 원유 생산량은 하루 약 260만 배럴이며, 정유 처리 능력은 하루 약 80만 배럴 규모다.

쿠웨이트는 다른 걸프 산유국과 달리 원유 수출 경로가 제한적인 구조를 갖고 있다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 육상 송유관을 통해 수출할 수 있는 것과 달리, 페르시아만 안쪽에 위치한 쿠웨이트는 대부분의 원유와 석유제품을 호르무즈 해협을 통해 해외로 보내야 한다.

최근 걸프 지역에서는 이란의 공격으로 에너지 시설 운영에 차질이 발생하는 사례가 잇따르고 있다.

이라크 북부 쿠르드 자치지역 도후크주에서는 미국 HKN에너지가 운영하는 사르상 유전이 드론 공격을 받으면서 하루 약 3만 배럴 규모의 원유 생산이 중단됐다. 사우디아라비아 역시 국영 석유회사 아람코의 대형 정유시설이 있는 라스타누라 단지가 드론 공격을 받자 가동을 일시적으로 멈췄다.

세계 2위 액화천연가스(LNG) 생산국인 카타르도 이란의 드론 공격으로 주요 LNG 생산시설이 피해를 입으면서 불가항력 조항을 적용해 공급을 중단했다. 현지에서는 LNG 생산이 정상화되기까지 최소 한 달가량이 걸릴 것이라는 전망도 나온다.

걸프 지역에서는 호르무즈 해협을 통한 유조선 운항이 어려워지면서 원유 저장 시설이 빠르게 포화 상태에 가까워지고 있다. 이에 따라 일부 산유국은 생산량을 줄일 수밖에 없는 상황에 직면했다. 업계에서는 유전 생산을 줄였다가 다시 늘리는 데 시간이 필요한 만큼, 해협 봉쇄가 해제되더라도 당분간 원유 공급 부족이 이어질 가능성이 제기되고 있다.

