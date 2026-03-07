▶한창선(예비역 공군소장·향년 93세)씨 별세, 유인자씨 남편상, 한승범(㈜에프앤에프 이사)·한혜경씨 부친상, 강혜영씨 시부상, 이종엽(전 강북삼성병원 치과과장)씨 장인상, 한종완·한지윤씨 조부상, 이유진·이유미·소성운씨 외조부상 = 6일 오전 6시, 서울아산병원 장례식장 6호실, 발인 8일 오전 9시40분, 장지 국립서울현충원.

