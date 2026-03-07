▶김형진(향년 79세)씨 별세, 김문호(메트로경제 자본시장부 부국장)·김문석(국민연금공단 영등포지사장)·김문관(광주서부경찰서 수사과)씨 부친상, 고정은(서울 마포경찰서)·신숙희(광주 광덕중학교)씨 시부상=광주 빛 장례식장(8층) 8호실, 발인 8일 오후 12시, 새로나추모관

꼭 봐야 할 주요 뉴스

중동에서 빨리 보내달라고 난리…미-이란 전쟁에 뜨는 한국 대공무기[주末머니] 중동에서 빨리 보내달라고 난리…미-이란 전쟁에 ...
AD

영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement