▶김형진(향년 79세)씨 별세, 김문호(메트로경제 자본시장부 부국장)·김문석(국민연금공단 영등포지사장)·김문관(광주서부경찰서 수사과)씨 부친상, 고정은(서울 마포경찰서)·신숙희(광주 광덕중학교)씨 시부상=광주 빛 장례식장(8층) 8호실, 발인 8일 오후 12시, 새로나추모관
꼭 봐야 할 주요 뉴스중동에서 빨리 보내달라고 난리…미-이란 전쟁에 ...
AD
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement