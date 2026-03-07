도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 방산업체들이 최상급 무기 생산을 4배 늘리기로 합의했다고 6일(현지시간) 밝혔다.

이날 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "미국 최대 방산 기업들과 생산 및 생산 일정을 논의하기 위한 매우 좋은 회의를 방금 마쳤다"며 이렇게 전했다.

트럼프 대통령은 회의에는 BAE 시스템즈, 보잉, 허니웰 에어로스페이스, L3해리스 미사일 솔루션스, 록히드 마틴, 노스럽 그러먼, 레이시온 등 최고경영자(CEO)가 참석했다고 전했다.

앞서 캐롤라인 레빗 대변인은 회의에 트럼프 대통령, 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 참석할 예정이라고 전한 바 있다.

트럼프 대통령이 이 같은 소식을 밝힌 이유는 이란 군사 공격 '장대한 분노' 작전이 일주일째 이어지는 상황에서 미국의 탄약 비축량이 떨어지고 있다는 미국 언론 보도를 반박하려는 의도로 풀이된다.

트럼프 대통령은 "(오늘) 회의 3개월 전에 증산이 시작돼 이미 다수 무기의 공장 가동과 생산이 진행 중"이라며 "우리는 중급 및 중상급 탄약을 사실상 무제한으로 공급받고 있으며, 예를 들면 이를 이란에서 활용 중이고 최근 베네수엘라에서도 사용했다"고 했다.

또 그는 이 회의에서 2개월 뒤 추가 회의를 예정했다며 "전국의 주(州)들이 이들 신규 공장 입찰에 참여 중"이라고 덧붙였다.

