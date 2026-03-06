◆본부장·단장급 보임 ▲인공지능(AI)인프라본부장 원상호 ▲경영기획본부장 김은찬 ▲정책기획단장 임형규 ▲운영지원단장 이재경
◆팀장급 보임 ▲소프트웨어(SW)기반팀장 김경인 ▲단말형인공지능(온디바이스AI)팀장 김도형 ▲글로벌전략팀장 신성우▲글로벌창업팀장 김서희 ▲회계팀장 이노원
서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
