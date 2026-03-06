국회의원, 광역·기초의원, 시민 등 1천명 모여

"여성이 가진 섬세함 추진력 더해 혁신 이룰 것"

6일 광주 남구 주월동 황경아 광주 남구청장 예비후보 선거사무소 개소식에서 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. 민찬기 기자

황경아 더불어민주당 광주 남구청장 예비후보가 6일 사무소 개소식 행사를 갖고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.

이날 광주 남구 주월동 선거사무소에서 열린 행사에는 시민과 지역 인사, 선거사무소 관계자와 자원봉사 등 1,000여명이 참석했다.

개소식은 국민의례를 시작으로 내빈 소개·축사·후보자 인사말 순으로 진행됐다.

이날 행사에는 정진욱 국회의원(광주 동남갑), 신정훈 국회행정안전위원장(나주·화순), 문금주 국회의원(전남 고흥·보성·장흥·강진), 이병훈 전남광주통합특별시장 예비후보를 비롯해, 광역의원과 구의원 선거에 도전하는 예비후보들이 참석해 황경아 예비후보의 도전을 응원했다.

정진욱 국회의원은 "통합특별시의 출범으로 미래에 대한 비전과 새로운 변화를 추구하는 시점에서 남구에는 일 잘하고 주민을 사랑하는 새로운 인물이 필요한데, 황경아 후보가 적임자다"고 지지했다.

신정훈 국회의원은 "황경아 후보가 꿈꾸고 있는 남구의 대개혁이 꼭 실현되길 기원한다"면서 "광주 최초의 여성 구청장을 비롯한 여성 정치인의 참여가 늘어나길 바란다"고 말했다.

문금주 국회의원은 "광주시당 여성위원장으로 활동해 온 황경아 예비후보가 구청장이 돼서 '유리천장'을 깨는 모델이 되길 기원한다"며 "일 잘하고 주민 심부름을 충실히 해온 지역일꾼을 뽑아야 한다"고 황 예비후보를 응원했다.

이병훈 전남광주통합특별시장 예비후보도 "전남광주통합특별시의 출범으로 남구의 예산도 대폭 늘어나는 만큼 구청장의 자질과 역량 역시 더욱 중요해졌다. 그늘지고 어려운 곳을 챙겨온 세심한 행정이 필요하다"고 말했다.

황경아 예비후보는 "남구청장이 되면 '남구의 이재명'이 돼서 기득권 눈치 보지 않고 주민의 이익만을 생각하며 확실한 행정 혁신을 보여주겠다"며 "남구에서 태어나고 자란 '남구 토박이'로, 주민들과 함께 울고 웃어온 '남구를 새롭게 바꿀 사람, 일할 사람 황경아'를 적극 지지해달라"고 호소했다.

이어 "12년간 의회 살림을 꼼꼼하게 살펴온 경륜을 바탕으로 발전하는 남구, 21만 주민들이 체감하는 성과를 만들어 내겠다"며 "여성이 가진 섬세함에 강력한 추진력을 더해서 남구의 대전환을 이뤄내겠다"고 약속했다.

황경아 예비후보는 지난 3일 출마선언을 통해 ▲산업·일자리 혁신 ▲골목경제 회복 ▲남구형 통합돌봄체계 구축 ▲문화·관광·생활 인프라 확충 ▲실행중심의 책임행정 등 남구 대전환을 위한 5대 정책 방향을 제시했다.

광주 남구의회 3선 의원인 황경아 예비후보는 더불어민주당 광주시당 여성위원장(현), 전 광주 남구의장, 더불어민주당 정책위 부의장(현) 등 주요 보직을 맡아 광주와 남구 발전을 위해 헌신적인 노력을 펼쳐 왔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



