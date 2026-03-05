국내 최초 ‘돌비 애트모스 플렉스커넥트’ 지원

최첨단 AI 프로세서 탑재 음향 알아서 조절

취향에 따라 50가지 조합 구성 가능

TV 앞 소파에 앉아 영화를 보다가 거실 뒤편으로 자리를 옮겼다. 스마트폰 애플리케이션(앱)을 가볍게 터치하자 방금 전까지 정면에서 들리던 웅장한 폭발음이 바뀐 위치에 맞춰 실시간으로 균형을 재조정한다. TV 속 우주인이 달려가는 장면에서는 배경음악이 앞에서 흐르는 동시에 발소리가 뒤편에서 선명하게 들려오며 순식간에 거실이 우주로 탈바꿈한 느낌을 줬다.

LG전자 프리미엄 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'. 권현지 기자 AD 원본보기 아이콘

LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 117,000 전일대비 8,000 등락률 +7.34% 거래량 1,096,938 전일가 109,000 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 롯데하이마트, 봄맞이 가전 세일…최대 240만원 할인 혜택 기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 LG전자, 퀄컴과 손잡고 차세대 텔레매틱스 기술 혁신 가속 전 종목 시세 보기 가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 진행한 프리미엄 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트' 신제품 설명회에서 선보인 모습이다. 이번 신제품은 인공지능(AI)과 첨단 무선 기술을 결합해 복잡한 유선 연결이나 정해진 설치 공식에서 벗어나, 사용자가 원하는 곳 어디에 두더라도 공간에 최적화된 사운드를 구현하는 것이 특징이다. 기존 홈시어터가 스피커의 위치를 고정하고 사용자가 그에 맞춰 앉아야 했다면, 사운드 스위트는 사용자가 어디에 있든 그곳을 '최적의 감상 지점(스위트 스팟)'으로 만들어버린다.

이는 국내 최초로 돌비 래버러토리스의 차세대 음향 기술인 '돌비 애트모스 플렉스커넥트(Dolby Atmos FlexConnect)' 탑재를 통해 구현된다. 이 기술은 시스템을 구성하는 각 스피커의 위치를 스스로 감지하고 분석해, 배치 환경에 구애받지 않고 극장 수준의 몰입감 넘치는 입체 음향을 완성한다. 특히 2025년 및 2026년형 LG 프리미엄 TV와 연결할 경우, TV 스피커와 오디오 시스템이 각각의 위치에 맞는 최적의 소리를 내며 더욱 입체적인 음향을 제공한다.

사용자 편의를 극대화한 '사운드 팔로우' 기능도 눈길을 끌었다. 정밀한 위치·거리 측정에 특화된 초광대역(UWB) 무선전송기술을 활용한 이 기능은 휴대폰의 LG 씽큐(ThinQ) 앱 터치 한 번으로 사용자의 바뀐 위치를 즉각 파악한다. 이를 통해 사용자가 어디에 있든 스위트 스팟을 재설정하고 소리의 크기와 균형을 실시간으로 조정해 최적의 사운드를 경험하도록 돕는다. 또한 '룸 캘리브레이션 프로' 기능을 통해 공간의 형태와 특성을 분석한 세밀한 음향 조절도 가능하다.

성능 면에서는 2026년형 LG 올레드 TV와 동일한 3세대 알파11 AI 프로세서를 사운드바에 탑재해 최상의 연산 능력을 확보했다. 이를 통해 구현되는 'AI 사운드 프로 플러스'는 NPU 기반 딥러닝 기술을 활용해 별도의 조작을 하지 않아도 효과음, 음악, 음성을 구분해 맞춤형으로 조율한다.

Advertisement

학습 데이터를 활용한 'AI 업믹스' 기능은 저채널 오디오를 멀티 채널로 확장하고 모든 스피커를 활용해 풍성한 사운드를 제공한다. 하드웨어 측면에서는 덴마크의 오디오 브랜드인 '피어리스(Peerless)'의 프리미엄 사운드 드라이버를 전 라인업에 채택해 고품질의 음질을 보장한다.

디자인은 라인과 버튼을 최소화한 심플하고 모던한 스타일을 지향했으며, 스탠드 내부로 전원선을 숨기는 설계를 통해 인테리어와의 조화를 꾀했다. 제품 구성은 사운드바, 서라운드 스피커, 서브우퍼 등 총 50가지의 다양한 조합이 가능하며, 최대 설치 시 13.1.7 채널의 압도적인 스케일을 경험할 수 있다.

AD

LG 사운드 스위트는 현재 자사 홈페이지(LGE.COM)를 통해 구매할 수 있으며, 다음 달부터는 전국 LG베스트샵 매장에서도 만나볼 수 있다. 출고가는 모델별로 사운드바 129만9000원, 서브우퍼 79만9000원, 서라운드 스피커는 44만9000~54만9000원으로 책정됐다. LG전자는 이번 신제품 출시를 기념해 세트 구매 할인 및 최대 10% 할인 쿠폰 제공 등 다양한 프로모션을 진행할 계획이다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>