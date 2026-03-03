롯데월드 어드벤처, 메이플스토리 협업 봄 시즌 축제 개막

오프라인 테마파크 최초 메이플스토리 IP 접목

3월14일~6월14일 이벤트 진행

롯데월드 어드벤처는 넥슨의 인기 온라인 게임 메이플스토리와 협업해 오는 14일부터 6월14일까지 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'를 진행한다고 3일 밝혔다.

오프라인 테마파크에 메이플스토리 지식재산권(IP)을 접목한 것은 처음이다. 행사 기간 1층 만남의 광장에는 나만의 메이플스토리 캐릭터를 만들 수 있는 인터랙티브 체험존이 설치된다. QR 코드를 통해 접속한 페이지에서 직접 캐릭터를 완성해 약 10m 높이의 대형 미디어 트리에 띄울 수 있다. 기존 메이플스토리 이용자는 게임 속 본인의 캐릭터를 소환할 수 있다.

1층 회전목마 맞은편 포토존은 사라진 '핑크빈'의 실루엣과 함께 '주황버섯', '예티' 등 메이플스토리의 대표 몬스터들로 꾸민다. 1층 퍼레이드 코스에서는 매일 오후 2시와 8시 퍼레이드를 선보이고, 1층 가든스테이지에서는 주중 오후 6시 30분, 주말 및 공휴일 3시 30분, 6시 30분에 뮤지컬쇼 '신비의 가면 동화나라'가 열린다.

야외 공간 매직아일랜드의 메인브릿지로 향하는 에스컬레이터는 '핑크빈 포털 게이트'로 변신한다. 매직캐슬에는 다양한 체험형 콘텐츠가 마련된다. 2층은 핑크빈이 등장하는 포털이 있는 '핑크빈 포털룸', 몬스터들이 모여 있는 '몬스터 상황실'로 꾸며진다. 야외 계단에서 이어지는 3층 메인 입구는 프로젝션을 활용해 게임 속 포털처럼 연출된다.

3월 한 달간 새내기(2007년, 2010년, 2013년생)를 대상으로 종합이용권 최대 40% 혜택을 제공하고, 롯데월드 제휴카드로 현장 예매 시 본인 50%, 온라인 예매 시 본인 최대 52% 및 동반 1인 30%를 할인해준다. 프로모션 관련 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





