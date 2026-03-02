日닛케이지수, 개장 직후 2.7% 급락…"美 이란 공격 영향"

전날 종가 대비 1500포인트 하락

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)가 미국과 이스라엘의 대규모 이란 공습 여파로 2일 개장 직후 급락했다.

2일 도쿄에서 남성들이 닛케이지수 현황판 앞을 지나가고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

닛케이지수는 이날 오전 9시 30분께 이전 거래일 종가 대비 1500포인트 이상 하락한 57285를 기록했다. 최대 하락률은 약 2.7%였다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 "미국과 이스라엘의 이란 공격과 이에 따른 원유 가격 급등으로 투자자들의 위험 회피가 강해졌다"고 설명했다.

엔·달러 환율도 엔화 약세로 인해 상승하고 있다. 엔·달러 환율은 이날 오전 9시 7분께 156.7엔대로 올랐다. 이전 거래일 종가는 156.08엔이었다. 이에 대해 닛케이는 유사시에 대비해 달러화를 매입하는 움직임이 나타나면서 엔화 가치가 하락하고 있다고 분석했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>