신세계百, 도심 속 '봄 축제' 연다…미디어아트부터 콘서트까지

신세계스퀘어 4월 말까지 봄 특별 영상 상영

강남·센텀·하남 릴레이 공연 및 아카데미 강좌 운영…문화콘텐츠 확대

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 368,500 전일대비 8,500 등락률 +2.36% 거래량 84,556 전일가 360,000 2026.02.27 15:30 기준 관련기사 트레이더스, 물가 잡는 '푸드 페스티벌' 개막…인기 먹거리 최대 7000원 할인이재현 CJ회장 410억… '주주환원 시대' 유통기업 오너들 함박웃음 신세계百 대구, 스포츠·캐주얼 등 리뉴얼…전층 새단장 돌입 전 종목 시세 보기 close 백화점이 봄 시즌을 맞아 벚꽃 조형물과 미디어아트, 콘서트 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 고객 맞이에 나선다.

먼저 본점 신세계스퀘어에서는 4월 말까지 봄맞이 특별 영상을 상영한다. 한국적 벚꽃 이미지와 초대형 오르골을 결합한 영상에 피아니스트 조성진이 연주한 쇼팽 왈츠 Op.70 No.1 선율을 더해 봄의 생동감을 표현했다. 영상에는 특별한 봄을 상징하는 유니콘 등이 등장하고, 아나몰픽 기법을 활용해 입체감과 몰입도를 높였다.

신세계백화점 본점 신세계스퀘어에 송출되고 있는 신규 봄 테마 미디어아트 영상. 신세계 AD 원본보기 아이콘

점포별 오프라인 공간 연출도 강화했다. 강남점 1층 출입구, 대전신세계 Art & Science 2층, 대구신세계 보이드 공간(3월12일 공개) 등에 벚꽃 조형물을 설치해 고객들이 봄 분위기 속에서 사진 촬영을 즐길 수 있도록 했다.

문화 콘텐츠도 확대했다. 센텀시티에서는 한국인이 사랑하는 클래식 명곡들을 감상하며 작곡가와 음악의 배경을 알아보는 강좌가 열리고, 마산점에서는 플루트를 2:1 소수정예로 배울 수 있는 강좌가 준비됐다. 강남점에서는 정경화, 조성진 등 세계 무대를 휩쓴 한국 음악가들의 연주를 감상하고, 그 음악 속에 담긴 유럽 미술과 문화를 만나볼 수 있는 강좌 등을 마련했다.

또 손준호, 마이클리, 카이를 비롯해 뮤지컬 렘피카 출연진과 전문 공연팀 및 일반인들이 함께 꾸미는 '블루밍 콘서트'가 강남점, 센텀시티, 스타필드하남점에서 릴레이로 열린다.

자세한 일정과 신청은 홈페이지와 애플리케이션을 통해 확인 가능하다.

김선진 신세계백화점 영업본부장 부사장은 "봄을 맞이해 고객들이 이 계절을 만끽할 수 있는 다양한 콘텐츠를 마련했다"며 "신세계백화점에서 가족과 연인, 친구들과 함께 봄을 느끼고 좋은 추억을 남기길 바란다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>