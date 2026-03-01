본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

양천구, 정월대보름 민속축제에 역대 최대 5000명 참여

김민진기자

입력2026.03.01 09:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안양천서 달집태우기·불꽃놀이

서울 양천구(구청장 이기재)는 지난달 28일 오후 안양천 신정교 아래 제1·2야구장에서 '정월대보름 민속축제'를 개최했다고 1일 밝혔다. 이날 행사에는 약 5000명의 구민이 참여해 역대 최대 인파를 기록했다.

‘2026 정월대보름 민속축제’에서 달집을 태우며 건강과 행복을 기원하고 있다. 양천구 제공.

‘2026 정월대보름 민속축제’에서 달집을 태우며 건강과 행복을 기원하고 있다. 양천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

오후 3시 풍물패 길놀이로 시작된 축제는 전통 민속놀이 체험과 예술 공연, 달집태우기, 불꽃놀이 등 다채로운 프로그램으로 이어졌다. 가족 단위 방문객부터 어르신, 청소년까지 다양한 세대가 함께 어울리며 병오년 한 해의 평안을 기원했다.


축제의 하이라이트인 달집태우기에서는 높이 10m 규모의 대형 달집이 설치됐다. 주민들은 소원지를 달집에 걸고 함께 불을 붙이며 건강과 행복을 빌었고, 이어진 강강술래와 불꽃놀이가 안양천 밤하늘을 수놓았다.


이기재 양천구청장은 "달집에 담긴 모든 구민의 소망이 이루어지고, 가정마다 건강과 평안이 가득하길 바란다"며 "양천구가 더욱 발전하고 모든 양천구민이 행복한 2026년이 되길 진심으로 기원한다"고 말했다.

‘2026 정월대보름 민속축제’에서 투호 놀이를 즐기고 있는 이기재 양천구청장과 어린이. 양천구 제공.

‘2026 정월대보름 민속축제’에서 투호 놀이를 즐기고 있는 이기재 양천구청장과 어린이. 양천구 제공.

원본보기 아이콘




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이란 호르무즈 해협 봉쇄…국제유가 100달러 넘나[美 이란 공습] 이란 호르무즈 해협 봉쇄…국제유가 100달러 넘나[... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하자 없다면서요"…개인 간 중고거래 분쟁, 법 적용 안될까?

은마아파트 화재 119 최초 신고자는 숨진 10대 학생

日 청년들이 관에 들어가는 이유는…"삶의 소중함 일깨워줘"

'운명전쟁49', 순직 경찰·소방관 모독 논란에 결국 "재편집 결정"

'내달 21일' BTS 광화문 공연에 경복궁도 쉰다…고궁박물관도 휴관 검토

日 연구진, 홋카이도 대지진 발생 우려 여행 피해야하나

한은, 작년 순이익 15.3조 '역대 최대'…내달 연차보고서 관전 포인트는

새로운 이슈 보기