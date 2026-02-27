본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

울주군, 울산 최초 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.27 18:06

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임기제 채용 난항에 민간 협력 방식 도입… 공공의료 공백 최소화

울산 울주군이 27일 군청 소회의실에서 이순걸 군수와 이윤구 의료인 등이 참석한 가운데 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약을 체결했다.

울주군이 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약을 체결하고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

울주군이 지역보건의료서비스 업무대행 의사 계약을 체결하고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 계약은 지역보건의료서비스의 안정적 제공과 공공의료 기능 강화를 위해 추진됐다. 울주군은 그동안 임기제 의사 채용을 위해 여러 차례 공고를 진행했으나 지원자가 없어 의료 인력 확보에 어려움을 겪어왔다. 이에 기존 채용 방식에서 벗어나 민간 의료 인력과 유연하게 협력할 수 있는 업무대행 방식을 도입했다.


대행 업무는 △진료와 예방접종 예진·이상 반응 대응 △제증명과 검사 결과 판독·판정(X-ray 등) △건강검진과 만성질환 관리 △결핵환자 관리 등 감염병 예방·관리 △건강증진·보건교육 △재난 발생 시 신속대응반 운영 △기타 지역보건의료서비스 제공에 필요한 의료행위 △그 밖에 보건소장이 정하는 업무 등이다.

울주군은 이번 계약을 통해 남부권 주민의 의료 접근성을 높이고 공공보건의료 공백을 최소화해 보다 체계적인 보건의료서비스를 제공할 방침이다.


울주군 관계자는 "울산에서 처음 시도하는 업무대행 방식인 만큼 군민이 실질적으로 체감할 수 있는 양질의 보건의료서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기 벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 대통령님, 존경하고 사랑"…'윤어게인' 외친 女승무원들, 알고보니

새 차 첨단 기능에 지갑 탈탈…편의·안전성에 그저 구독 꾹꾹

옷 버리고 악취 키우는 빨래 습관? 당장 멈추세요

'경찰 출석' 전한길 "수갑 차고라도 이준석 토론회 나갈 것"

"정말 열심히 일하더라" 배우 임주환 물류센터 목격담 쏟아져

세금 낼 돈 없다더니…딸 가방에서 1억, 김치통에서 2억 쏟아졌다

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

새로운 이슈 보기